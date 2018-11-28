Кабмин принял важное решение по Почаевской лавре

Правительство вернуло в состав заповедника Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольню и надвратный корпус

Кабинет министров Украины отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская обл.).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин, в частности, отменил распоряжение от 17 июля 2003 года №438 "Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры" (Почаев Тернопольской области).

Данным документом в 2003 году из состава заповедника были исключены: Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус.

Напомним, 23 ноября регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры отменила комиссия Минюста Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации.

Ранее сообщалось, что полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который, злоупотребляя своими полномочиями, совершил государственную регистрацию права пользования комплекса Почаевская лавра за УПЦ МП.

Как известно, согласно распоряжению Министерства культуры, храмы УПЦ обязали провести срочную инвентаризацию имущества. В Украине не исключают возможный незаконный вывоз культурных ценностей из церквей связи с изменениям в церковной среде из-за автокефалии.