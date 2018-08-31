Кабмин продлил сроки аналогового вещания ряда телеканалов

Список каналов, которые продолжат трансляцию аналогового сигнала, должен утвердить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Кабинет министров продлил вещание аналогового телевидения до 1 мая 2019 года в некоторых регионах Украины. Об этом говорится в постановлении правительства №667 от 29 августа, опубликованном на сайте Кабмина.

В тексте постановления Кабмина и пояснительной записке к нему отмечается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен определить список каналов, которые продолжат аналоговое вещание.

В частности, к таким каналам будут относиться каналы на территориях, смежных с украинско-российской границей, в зоне проведения ООС, в Крыму, а также каналы вещания НОТУ и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание.

Напомним, ранее переход Украины на цифровое телевидение оказался под угрозой срыва, так как Нацсовет по вопросам телерадиовещания не смог собраться, чтобы утвердить необходимые документы.

Мы сообщали, что Кабмин заявлял об отключении аналогового телевещания, продлив сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области.

Напомним, Киев и Кировоградская область раньше всех попрощались с аналоговым телевидением - старые антенны ТВ-сигнал уже не ловят.

Сайт "Сегодня" писал о том, как украинцы выиграют от перехода на цифровое телевещание. Специалисты отмечают, что технически аналоговое телевидение устарело – если его отключить, то можно будет развивать скоростной интернет в Украине.