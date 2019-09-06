Кабмин провел кадровые перестановки: каких замов министров сняли и назначили

На заседании Кабинета министров были назначены 11 новых заместителей министров, сообщила пресс-служба правительства.
"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту , заместителя – Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку ", – сказано в обнародованном в пятницу, 6 сентября, вечером сообщении.
По одному заместителю получили:
- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – заместитель Александр Терещенко ;
- министр финансов – заместитель Геннадий Плис ;
- министр развития громад и территорий – заместитель Эдуард Кругляк .
"По два новых заместителя может быть у: министра образования и науки – Петр Коржевский и Егор Стадный ; министра социальной политики – Олег Коваль и Сергей Нежинский . Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб ", – указано в сообщении.
На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.
"Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской , Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из секретариата Кабмина", – сообщает пресс-служба Кабмина.
На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в областях.
Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской облгосадминистрации и приняли проект решения президента о ее повторном назначении харьковским губернатором.
Кроме того, члены правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей главы Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.
Напомним, несколькими днями ранее Кабмин уволил 36 заместителей глав 12 министерств.
А сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров в восьми областях.
Напомним, что заседание Кабмина – одна из топ-тем дня. О других важных темах 6 сентября смотрите в сюжете:
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