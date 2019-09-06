Кабмин провел кадровые перестановки: каких замов министров сняли и назначили

Геннадий Плис уволен из секретариата Кабмина, но перешел в Министерство финансов

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На заседании Кабинета министров были назначены 11 новых заместителей министров, сообщила пресс-служба правительства.

"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту , заместителя – Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку ", – сказано в обнародованном в пятницу, 6 сентября, вечером сообщении.

По одному заместителю получили:

- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – заместитель Александр Терещенко ;

- министр финансов – заместитель Геннадий Плис ;

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- министр развития громад и территорий – заместитель Эдуард Кругляк .

"По два новых заместителя может быть у: министра образования и науки – Петр Коржевский и Егор Стадный ; министра социальной политики – Олег Коваль и Сергей Нежинский . Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб ", – указано в сообщении.

На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

"Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской , Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из секретариата Кабмина", – сообщает пресс-служба Кабмина.

На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в областях.

Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской облгосадминистрации и приняли проект решения президента о ее повторном назначении харьковским губернатором.

Кроме того, члены правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей главы Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.

Напомним, несколькими днями ранее Кабмин уволил 36 заместителей глав 12 министерств.

А сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров в восьми областях.

Напомним, что заседание Кабмина – одна из топ-тем дня. О других важных темах 6 сентября смотрите в сюжете:

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