Кабмин разрешил использовать "детектор лжи" на руководстве "Укроборонпрома"
Данное решение было принято для проверки наличия коррупционных рисков в деятельности руководства госонцерна
Украинский Кабмин разрешил использовать так называемые "детекторы лжи" для проверки руководства государственного концерна "Укроборонпром" и прочих предприятий, в которых доля государства превышает 50%, как ранее поручил глава государства Петр Порошенко.
"Кабинет министров Украины одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%", – сообщили в пресс-службе правительства 8 апреля.
В частности, уточняется, что речь идет о "возможности использования специальных устройств – полиграфов".
Как сказано в решении Кабинета министров, оно было принято во исполнение Указа президента Украины №79, который ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним, ранее Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа" от 6 марта 2019 года.
Кроме того, ранее президент отстранил от должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского из-за появившейся информации о его причастности к масштабным хищениям бюджетных средств в "Укроборонпроме".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин разрешил использовать "детектор лжи" на руководстве "Укроборонпрома"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реформирование "Укроборонпрома": Кабмин утвердил план выполнения указа президента
После скандала в оборонной сфере за оборонно-промышленный комплекс взялось правительство страны
Порошенко о коррупции в "Укроборонпроме": виновен – должен быть в тюрьме
ГПУ, НАБУ, САП, СБУ и Нацполиция должны заняться расследованием махинаций в оборонке
Хищения в "Укроборонпроме": нескольких подозреваемых выпустили под залог
Должностным лицам инкриминируется растрата имущества и нанесение ущерба государству на 55 миллионов гривен
Кто "слил" информацию по "Укроборонпрому": Луценко рассказал о проверках силовиков
Луценко рассказал, у кого в Генеральной прокуратуре был доступ к материалам следствия