Кабмин разрешил использовать "детектор лжи" на руководстве "Укроборонпрома"

Данное решение было принято для проверки наличия коррупционных рисков в деятельности руководства госонцерна

Фото: Кабинет министров Украины

Кабмин разрешил использовать "детектор лжи" на руководстве "Укроборонпрома" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b7b/374/5cab7b3749809.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b7b/374/5cab7b3749809.jpg 2019-04-08T19:48:14+03:00 Украина Данное решение было принято для проверки наличия коррупционных рисков в деятельности руководства госонцерна

Украинский Кабмин разрешил использовать так называемые "детекторы лжи" для проверки руководства государственного концерна "Укроборонпром" и прочих предприятий, в которых доля государства превышает 50%, как ранее поручил глава государства Петр Порошенко.

"Кабинет министров Украины одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%", – сообщили в пресс-службе правительства 8 апреля.

В частности, уточняется, что речь идет о "возможности использования специальных устройств – полиграфов".

Как сказано в решении Кабинета министров, оно было принято во исполнение Указа президента Украины №79, который ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа" от 6 марта 2019 года.

Кроме того, ранее президент отстранил от должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского из-за появившейся информации о его причастности к масштабным хищениям бюджетных средств в "Укроборонпроме".

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