В Украине решили отслеживать контакты зараженных коронавирусом

Расследования будут системными и с жестким контролем за самоизоляцией

На фоне рекордной заболеваемости коронавирусом в Украине, которая наблюдается в последние дни, в стране начнут отслеживать контакты пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

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Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 8 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Разработать такую систему отслеживания было поручено Министерствам здравоохранения, внутренних дел и цифровой трансформации.

"Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", – заявил Шмыгаль.

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Кроме того, премьер сообщил, что правительство утвердило проект указа президента Владимира Зеленского о помощи Ливану после мощнейшего взрыва, который прогремел в столице страны 4 августа. Ранее стало известно, что официальный Бейрут уже передал Киеву перечень самого необходимого, а МИД занимается координацией помощи.

Напомним, что на сегодняшнем правительственном совещании также было принято решение временно закрыть границу с незаконно аннексированным Крымом. КПВВ прекратят работу с 9 по 30 августа.

Больше о том, как Украина противостоит COVID-19 смотрите в видеосюжете:

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