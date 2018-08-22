Кабмин сделал шаг к получению американских патрульных катеров

В настоящее время Минобороны проводит завершающий этап подготовки к заключению межведомственного договора

Кабинет министров Украины разрешил Министерству обороны провести 100%-ю предоплату сопутствующих расходов, связанных с готовящейся на 2019 год поставкой в Украину в рамках военной помощи США двух патрульных катеров класса Island.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров, вносящий изменения в правительственное постановление №117 от 23 апреля 2014 года, утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

В настоящее время Минобороны проводит завершающий этап подготовки к заключению межведомственного договора UP-P-SAA в рамках межправительственного соглашения с США на получение двух патрульных катеров класса Island.

Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМСУ на безоплатной основе, украинская сторона обеспечит 100%-ю предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере 10,1 млн долл. на срок до 18 месяцев.

Ранее сообщались, что ВМС ВС Украины получили новые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Вышгород", "Кременчуг" и "Никополь".