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Кабмин согласовал назначение Сергея Калашника и.о. гендиректора Чернобыльской АЭС

26 апреля, 20:50

Бывший гендиректор ЧАЭС Игорь Грамоткин подал в отставку

Чернобыльская АЭС. Фото: А.Паламарчук
Чернобыльская АЭС. Фото: А.Паламарчук.

Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея Калашника исполняющим обязанности генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС", входящего в структуру Государственного агентства управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Распоряжение от 24 апреля 2019 года № 274-р обнародовано на Правительственном портале.

"Согласиться с предложением министра экологии и природных ресурсов о назначении исполняющим обязанности генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" Калашника Сергея Васильевича", – говорится в документе.

Согласно информации на сайте ГСП ЧАЭС, Калашник назначен и.о. гендиректора Чернобыльской АЭС с 19 марта приказом, подписанным председателем ГАЗО Виталием Петруком.

До назначения Калашник (1965 г.р.) работал заместителем руководителя проекта по строительству нового безопасного конфайнмента в совместном предприятии "НОВАРКА".

Как сообщалось, 28 июля 2018 года бывший гендиректор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин заявил, что подал в отставку из-за конфликта с руководством Министерства экологии и природных ресурсов Украины. По его словам, для завершения реализуемых на ЧАЭС проектов необходима слаженная работа всех вовлеченных сторон, однако на пути их реализации возникла серьезная помеха в виде "искусственно созданного конфликта" между руководством Минэкологии и руководством ЧАЭС.

В то же время и.о. министра экологии и природных ресурсов Виктор Вакараш заявил, что между Минэкологии и ЧАЭС нет никакого конфликта, и сообщил, что министерство не планировало продлевать контракт с Грамоткиным, срок которого истекал через несколько месяцев.

Напомним, на ЧАЭС завершились испытания объекта "Укрытие". Новый безопасный конфайнмент предотвратит дальнейшее попадание радиоактивных материалов в окружающую среду.


Сайту "Сегодня" в музее рассказали о новой экспозиции, которая открывается для посетителей 26 апреля в полдень.

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Тег АЭС, назначение, ЧАЭС, должность, минэкологии, Чернобыльская АЭС

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