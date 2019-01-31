Кабмин урегулировал подтверждение трудового стажа на оккупированных территориях
Пенсионный фонд и Минсоцполитики определили порядок подтверждения стажа
Гражданам, работавшим на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, смогут подтвердить наличие трудового стажа в порядке, определенном Пенсионным фондом по согласованию с Министерством социальной политики.
В среду, 30 января, Кабинетом министров было принято соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 12 августа 1993 г. № 637 и от 16 июля 2008 № 654". Теперь, согласно этому изменению в постановлении, урегулировано подтверждение трудового стажа при наличии исправлений или неточных записей в трудовой книжке за период работы на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.
В частности, Кабмин также урегулировал вопрос подтверждения военкоматами женам военнослужащих, уволенных с военной службы до 1 января 2004 года, стаж работы за период проживания в местностях, где не было возможности трудоустройства по специальности.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, чего ждать пенсионерам в 2019 году: средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%, а накопительные пенсии отсрочат.
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