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Кабмин урегулировал подтверждение трудового стажа на оккупированных территориях

31 января, 15:41

Пенсионный фонд и Минсоцполитики определили порядок подтверждения стажа

Фото: Сегодня
Кабмин урегулировал подтверждение трудового стажа на оккупированных территориях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/618/b96/5c4618b96ff6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/618/b96/5c4618b96ff6d.jpg Украина Пенсионный фонд и Минсоцполитики определили порядок подтверждения стажа

Гражданам, работавшим на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, смогут подтвердить наличие трудового стажа в порядке, определенном Пенсионным фондом по согласованию с Министерством социальной политики.

В среду, 30 января, Кабинетом министров было принято соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 12 августа 1993 г. № 637 и от 16 июля 2008 № 654". Теперь, согласно этому изменению в постановлении, урегулировано подтверждение трудового стажа при наличии исправлений или неточных записей в трудовой книжке за период работы на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.

В частности, Кабмин также урегулировал вопрос подтверждения военкоматами женам военнослужащих, уволенных с военной службы до 1 января 2004 года, стаж работы за период проживания в местностях, где не было возможности трудоустройства по специальности.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, чего ждать пенсионерам в 2019 году: средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%, а накопительные пенсии отсрочат.

Читайте также, Пенсионная реформа в Украине: украинцы получили возможность проверить стаж онлайн.

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Тег Кабмин, Крым, Донбасс, оккупация, Пенсионный фонд, Минсоцполитики, трудовой стаж

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Сегодня

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