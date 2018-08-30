Кабмин уточнил сроки предоставления бэби-боксов

"Коробки малыша" будут включать в себя товары на пять тысяч гривен

Кабинет министров Украины уточнил сроки выдачи бэби-боксов – "пакетов малыша" с важными для новорожденных вещами.

Согласно принятому Кабмином документу, сообщает "РБК-Украина", с 1 сентября внедряется предоставление при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" в пределах государственной помощи семьям с детьми, но не позднее 30 дней со дня рождения ребенка.

То есть "коробку" родители получат в течение месяца после рождения ребенка.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман разъяснил ситуацию с подарками для семей при рождении ребенка и рассказал, что будет входить в комплект бэби-бокса. К слову, вещи будут находиться в специальной укрепленной коробке, которую можно использовать в качестве колыбели для малыша. Содержимое "пакета малыша" по стоимости не будет превышать 5 тысяч гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал, какие соцвыплаты сейчас положены новорожденным детям и от чего они зависят. Отметим, что помощь при рождении ребенка, причем неважно какого по счету, на сегодняшний день составляет 41 280 грн.