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Кабмин утвердил новые правила учета ДТП

27 мая, 13:33

Решение правительства обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров утвердил правила ведения учета дорожно-транспортных происшествий. Соответствующее постановление от 22 мая 2019 года № 424 опубликовано на правительственном портале.

"Целью принятия является совершенствование системы учета и обработки данных о ДТП для внедрения новой карточки учета на основе Европейской системы данных CADAs", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ранее в Министерства внутренних дел сообщили, что ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП.

"Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочение процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП является важным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявления причин этих событий, разработки и принятия научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее мы писали, что статистика смертности на украинских дорогах из-за ДТП составляет одиннадцать погибших ежедневно. В прошлом году на безопасность украинских дорог выделили почти три миллиарда гривен.

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Тег Кабмин, ДТП, постановление

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