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Кабмин утвердил передислокацию сил ПВО в Украине

Сегодня, 11:46

Таким образом военные намерены повысить обороноспособность государства и защитить украинское воздушное пространство

Фото: Минобороны Украины
Кабмин утвердил передислокацию сил ПВО в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d0/f13/5c88d0f1312a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d0/f13/5c88d0f1312a4.jpg Украина Таким образом военные намерены повысить обороноспособность государства и защитить украинское воздушное пространство

Кабинет министров утвердил передислокацию воинских частей сил противовоздушной обороны (ПВО), что должно повысить боевые возможности по защите неба над Украиной. Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства – принято распоряжение о передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил ВСУ. Реализация данного распоряжения расширит боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства", – сообщает Кабмин.

Согласно распоряжению правительства, под передислокацию попадут следующие воинские части:

  • А1659 из военного городка № 35 (г. Мариуполь Донецкой области) в военный городок № 8 (г. Золотоноша Черкасской области);
  • зенитно-ракетный дивизион воинской части А2800 из военного городка № 6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок № 13 (с. Нерубайское Беляевского района Одесской области);
  • А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области);
  • отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области);
  • отдельный радиолокационный взвода воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 21 (г. Староконстантинов Хмельницкой области);
  • пункт наведения авиации из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области).

Напомним, в декабре прошлого года, когда было введено военное положение в ряде областей из-за высокого уровня российского угрозы, президент Петр Порошенко заявлял, что в Украине серьезно усилена воздушная оборона. По его словам, Украина подготовилась к тому, чтобы отразить возможные атаки со стороны России.

Также ранее мы показывали видео, как работает система ПВО Украины. Радиолокационные станции Воздушных сил смогут засечь российский самолет на расстоянии в 300 км на подлете к украинской границе.

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Тег Кабмин, воинская часть, пво, передислокация

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