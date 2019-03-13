Кабмин утвердил передислокацию сил ПВО в Украине
Таким образом военные намерены повысить обороноспособность государства и защитить украинское воздушное пространство
Кабинет министров утвердил передислокацию воинских частей сил противовоздушной обороны (ПВО), что должно повысить боевые возможности по защите неба над Украиной. Об этом говорится в распоряжении правительства.
"Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства – принято распоряжение о передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил ВСУ. Реализация данного распоряжения расширит боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства", – сообщает Кабмин.
Согласно распоряжению правительства, под передислокацию попадут следующие воинские части:
- А1659 из военного городка № 35 (г. Мариуполь Донецкой области) в военный городок № 8 (г. Золотоноша Черкасской области);
- зенитно-ракетный дивизион воинской части А2800 из военного городка № 6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок № 13 (с. Нерубайское Беляевского района Одесской области);
- А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области);
- отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области);
- отдельный радиолокационный взвода воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 21 (г. Староконстантинов Хмельницкой области);
- пункт наведения авиации из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области).
Напомним, в декабре прошлого года, когда было введено военное положение в ряде областей из-за высокого уровня российского угрозы, президент Петр Порошенко заявлял, что в Украине серьезно усилена воздушная оборона. По его словам, Украина подготовилась к тому, чтобы отразить возможные атаки со стороны России.
Также ранее мы показывали видео, как работает система ПВО Украины. Радиолокационные станции Воздушных сил смогут засечь российский самолет на расстоянии в 300 км на подлете к украинской границе.
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