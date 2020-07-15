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Кабмин одобрил жесткие штрафы за нарушение карантина

15 июля, 17:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Правительство требует, чтобы в стране соблюдался масочный режим

Кабинет министров ужесточил наказание за нарушение карантина. Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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Так, Кабинет министров поддержал проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)".

"Им предусмотрено усиление административной ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5100 грн) для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушают санитарное законодательство и пропускают в свои помещения граждан без одетых средств индивидуальной защиты. Прежде всего – защитных масок или респираторов", – сообщил Мокан.

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Кроме того, правительство поддержало законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)", которым предлагается предусмотреть административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без защитных масок.

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Также сообщалось, что Кабмин смягчил условия аренды на время карантина.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 55 607 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 28 131 человек, летальных случаев – 1427.

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карантин коронавирус Кабинет министров

Источник: Сегодня

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