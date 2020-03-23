Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях

В Украине уже девять областей в режиме чрезвычайной ситуации

Кабинет министров на своем заседании принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Черкасской и Тернопольской областях в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС", – написал он.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в девяти областях: Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Донецкой и Харьковской.

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Отметим, теперь власть рассматривает вопрос о введении чрезвычайного положения по всей Украине, что предполагает более жесткие ограничительные меры. Однако для этого депутатам нужно собраться на внеочередное заседание и принять решение. Предположительно это может произойти на этой неделе. Читайте подробнее, в чем отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации.

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