Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Последние новости Украины

Кабмин закрыл еще 10 пунктов пропуска через границу: опубликован список

15 апреля, 14:13

Руслан Ровик

Пункты пропуска, которые будут закрыты, расположены на границе с Польшей, Румынией и Молдовой

На западе Украины закроют еще 10 пунктов пропуска в связи с карантином из-за коронавируса.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 15 апреля по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как заявил глава МВД, приостановят работу пункты пропуска на границах с Польшей, Румынией и Молдовой.

Реклама

"Прошу внести в повестку дня распоряжение о внесении изменений в распоряжение Кабинета министров от 13 марта. Это распоряжение о временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля пешеходного сообщения", – заявил он.

Так, закроют автомобильные пункты пропуска "Устилуг", "Смельница", "Грушев", "Угринов", "Солотвино", "Кельменцы", "Бронница", "Сокиряны", "Паланка" и "Новые Трояны".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этих пунктах пропуска "максимально снизился поток наших граждан" и их можно закрывать на время карантина.

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреля
Фото: Черновицкая ОГА

Реклама

"Фактически закрываем еще 10 пунктов пропуска на границе, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, уже максимально сократился поток наших граждан", - сказал глава правительства.

Как известно, с 16 марта Украина закрыла почти половину пунктов пропуска и контроля на границе. С 2 апреля этот список был еще расширен. С полуночи 17 марта были закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с полуночи 16 марта и как минимум до 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства. С 28 марта в Украину можно попасть только на частном автомобиле или в пешем порядке.

Ранее мы рассказывали о том, как толпы украинцев возвращаются из Польши.

Реклама

Премьер-министр Денис Шмыгаль называл главным источником попадания коронавируса в страну именно украинцев, которые возвращаются из Европы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша Румыния МВД граница карантин Арсен Аваков Молдова кпп

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреляУкраина
Чистый четверг: главные приметы праздника
Чистый четверг: главные приметы праздникаFun
Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля
Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреляFun
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздникаFun
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионовУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...