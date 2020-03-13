Кабмин запретил экспорт средств индивидуальной защиты: подробности

Кабинет министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине поручил Государственной таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров, в частности, средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства. Соответствующее решение было принято в ходе выездного заседания правительства.

"Решение принято дать отдельно протокольное поручение таможне прекратить оформление грузов по перечню, по которому правительством установлен запрет на экспорт", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также поручил неотложно предоставить соответствующий протокол таможенным органам.

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Как известно, на текущей неделе Кабинет министров ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства до 6 июня и намерен обеспечить отечественные предприятия государственным заказом.

Тем временем, президент Владимир Зеленский прокомментировал рост цен на медицинские маски и экспресс-тесты

Кроме того, Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В Украине на данный момент зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

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