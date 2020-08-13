Киев и Одесса – "желтые", Львов – "оранжевый": Кабмин поменял карту карантинных зон

Нововведения вступят в силу с 17 августа.

С понедельника, 17 августа, в Украине начнет действовать новое разделение на карантинные зоны. Такое решение было озвучено по результатам внеочередного совещания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Реклама

Ограничения вводятся на 14 дней.

К красной зоне будут отнесены:

- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

- город Самбор Львовской области;

Реклама

- город Беляевка Одесской области;

- города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

- Кицманский район Черновицкой области.

К "оранжевой" зоне:

- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

Реклама

- город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздол, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский , Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Читайте также: Карантин в Киеве: грозит ли столице "красная зона" из-за коронавируса

- Николаевский и Саратский районы Одесской области;

Реклама

- город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

- город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

В тренде В Беларуси продолжают задерживать украинцев: МИД рассказал о новом случае

- город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

Читайте также: Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина

К "желтой" зоне:

- Киев;

- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

- город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

- город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

Читайте также: Карантин в Киеве: только сидячие места для пассажиров и еще полтора года в масках

- города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

- город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

- Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Как известно,в "красных" зонах ранее возникали целые бунты со стороны властей, которые отказывались переходить к ужесточенным мерам.

Напомним, карантин в Украине может затянуться до лета 2021 года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама