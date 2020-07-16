Качество и количество: "АТБ" динамично расширяет торговую сеть и наращивает товарооборот

Первое полугодие 2020-го стало серьезным испытанием на прочность как для украинского бизнеса, так и для миллионов граждан нашей страны. Приспособиться к новым обстоятельствам и научиться поддерживать достойный уровень жизни в условиях формирующейся из-за коронавируса новой реальности жителям Киева сегодня активно помогает крупнейшая торговая сеть Украины – "АТБ". Многолетний лидер ритейла обеспечивает украинцев гарантированно качественными, свежими и безопасными продуктами по доступным ценам. Сейчас постоянными клиентами супермаркетов "АТБ" являются почти четыре миллиона граждан в 24 областях страны, включая и Киевскую. Их количество постоянно растет, поскольку компания придерживается стратегии динамичного развития торговой сети, открывает новые магазины, проводит модернизацию уже работающих маркетов, развивает логистическую инфраструктуру, покоряет новые регионы.

Так, только с начала текущего года в Украине принял первых клиентов 61 новый супермаркет "АТБ". Пятнадцать магазинов открылись после капитальной реконструкции. В результате карта присутствия крупнейшей по многим показателям (ассортименту, количеству сотрудников, числу магазинов, товарообороту и др.) торговой сети страны сегодня включает 293 населенных пункта. В городах и поселках всех областей Украины в данное время работают 1137 супермаркетов "АТБ".

Расширение торговой сети было запланировано еще в 2017 году и является частью долгосрочной стратегии. Она включает в себя не только увеличение торговых площадей и товарооборота, но и внедрение наиболее передовых инновационных технологий в сфере энергосбережения, строительства, архитектуры. При создании новых супермаркетов "АТБ" используется концепция энергоэффективности. Такие магазины отличаются высоким уровнем сервиса и комфорта. По состоянию на текущий месяц уже примерно треть торговых предприятий сети "АТБ" работает в обновленном формате.

Параллельно с этим корпорация продолжает расширять и модернизировать свою логистическую инфраструктуру, которая сейчас является одной из наиболее развитых в стране. В текущем году планируется запуск еще двух мультитемпературных распределительных центров европейского образца во Львовской и Одесской областях. Их общее количество составит 11, что позволит продолжить стремительно наращивать объем товарооборота. Это означает, что еще больше граждан Украины получат возможность покупать гарантированно свежие продукты по демократичным ценам.

По результатам шести месяцев 2020 года корпорация "АТБ" увеличила товарооборот на 19% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го). Сейчас этот показатель составляет 70,7 млрд грн (включая НДС и акцизы) против 59,4 млрд в первом полугодии прошлого года.

Стоит отметить, что настолько солидные темпы роста товарооборота "АТБ" показывает не впервые. В 2017-м этот показатель составил 80,2 млрд грн (с НДС), годом позднее он вырос до 103,9 млрд грн, а в 2019-м составил 126,8 млрд грн. Благодаря такому росту создали десятки тысяч рабочих мест, а миллионы гривен в виде налогов и сборов поступили в бюджеты всех уровней, включая и киевскую городскую казну. Эти деньги идут на зарплаты учителям и медикам, на ремонт дорог, мостов, клиник и инфраструктуры в целом.

Своей главной миссией компания считает бесперебойную поставку качественных продуктов широким слоям населения. На прилавках магазинов "АТБ" клиентов ждет широкий ассортимент – более чем 3,5 тысячи наименований гарантированно качественных продуктов питания и товаров первой необходимости. Ценовая политика лидера отечественного ритейла в течение всего периода деятельности остается неизменной – цены в "АТБ" традиционно на 10–15% ниже среднерыночных.

"Ситуация с коронавирусом была краш-тестом для операторов продовольственного рынка, в том числе и для нас. Считаю, что мы достойно прошли его. Для торговой сети эффективность, надежность, безопасность являются вопросами корпоративной стратегии. Более того, сегодня они имеют огромное значение для продовольственной и эпидемиологической безопасности страны", – подчеркнул председатель Совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

В этом году начал работать первый в Украине продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла. Во всех городах, где есть маркеты этой сети, весь процесс: от приема и обработки заказа до адресной доставки – проходит в течение одного часа. Для сравнения: это быстрее, чем в среднем в Киеве курьер доставляет пиццу!

Для повышения уровня безопасности клиентов во время карантина (в данное время проходит его адаптивный период) компания запустила сервис предварительного заказа. В этом случае нет необходимости тратить время на поиск товаров в торговом зале и их оплату – все можно сделать заранее в режиме онлайн, а потом просто прийти в этот супермаркет и, потратив всего несколько минут, получить собранный специально для вас пакет.

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