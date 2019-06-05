Качество, умноженное на три

Тройные камеры становятся must have в современных смартфонах















Сегодня сделать селфи с эффектом боке – обыденная вещь. Но так было не всегда. Один из наших любимых фотоприемов еще совсем недавно был подвластен лишь фотографам с профессиональной техникой. Да и сам термин "боке" в классическую фотографию пришел из японского языка только в начале 1990-х, он обозначает нечеткость, туманность или пятно. Боке – это размытие фона, которое помогает придать фотографии таинственность, выделить центральный объект либо же сделать динамичный кадр – как будто в движении.

Возможность самостоятельно делать фото с эффектом боке появилось у массового пользователя лишь во второй половине 2016 года, когда на рынок вышли первые смартфоны с двойными камерами. В них два модуля работали одновременно – основной снимал центральный объект, а дополнительный – задний план, который программно размывался. Два кадра накладывались друг на друга и склеивались – так владелец смартфона получал загадочное эффектное селфи.

Сперва двойные камеры были доступны лишь на флагманских устройствах. Однако богатые и яркие фотографии с художественным размытием стали настолько популярны, что у производителей, находящихся в постоянной жесткой конкуренции между собой, просто не оставалось выбора. Уже в 2017 году двойные камеры появились на середнячках, а впоследствии – и на телефонах-бюджетниках.

Камерное богатство

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint research, опубликованным в мае этого года, более половины проданных в 2018 году смартфонов имели две и больше камер. В 2019 производители идут еще дальше, и популярность приобретает тройная камера – почти 6% реализованных смартфонов в марте этого года были оснащены тремя и более датчиками. До конца года, по мнению аналитиков исследовательского центра, эта цифра составит 15%, а в 2020 – 35%. И уже в 2021 году половина всех мировых смартфонов – от премиальных до ультрабюджетных – будут с тремя и более камерами.

Чем тройная камера отличается от двойной? Конечно, большими возможностями. Профессиональные фотографы, к примеру, делят объективы на три типа: длиннофокусные – для качественного оптического зума, нормальные – подходящие для съемки портретов, обычных фотографий, не требующих особого подхода, и короткофокусные или широкоугольные – для роскошных пейзажей или интерьерных фото. Должно быть, вы замечали, что фотографы, работающие на важных мероприятиях, могут менять объективы в зависимости от условий и целей съемки. Обладателям трехкамерных смартфонов менять объективы не нужно – они уже встроены в телефон и слаженно работают по описанному выше сценарию: на обеспечение зума, для создания широкоугольных снимков, качественных портретов и т. д. К тому же у умных телефонов есть программное обеспечение, позволяющее склеивать кадры, сделанные тремя модулями одновременно, а также искусственный интеллект для мгновенной обработки фотографий, улучшения освещенности и цветокоррекции.

Ярким примером трехкамерного девайса может послужить новый камерафон CAMON 11S с модулем искусственного интеллекта от бренда TECNO Mobile. Три объектива телефона с разной фокусировкой на 13, 8 и 2 мегапикселя предоставят вам супердетализированные фото, отличные пейзажи и портреты. В условиях слабого освещения или для ночной фотосессии CAMON 11S использует ночной алгоритм 2.0, большую апертуру и четырехдиодную LED-вспышку основной камеры, чтобы сделать фотографии яркими, контрастными и четкими. В сочетании с четырехядерным процессором модули работают как швейцарские часы, и мгновенно обрабатывают и ретушируют снимки. Так в режиме реального времени и не прилагая особых усилий, вы можете получить галерею снимков, которые имитируют дорогую профессиональную фотосессию. Если прибавить к этому аккумулятор мощностью 3500 мАч и френдли цену – всего 3599 грн, то девайс выглядит и вовсе неординарным.

Продолжение следует…

Рынок смартфонов развивается столь бурно и стремительно, что уже в ближайшем будущем нас, очевидно, ждет максимальное сближение функциональности камер телефонов с камерами профессиональных фотоаппаратов. В связи с этим количество объективов на девайсах, как и прогнозирует Counterpoint research, будет расти, а их программные возможности – усиливаться.

Впрочем, попытки создания мультикамерного устройства не новы – еще в 2015 году мы слышали о Light L16, на задней панели которой разместились сразу шестнадцать объективов. Однако, у мобильной камеры сразу возникли проблемы с автофокусировкой, четкостью, работой программного обеспечения, предназначенного для редактирования. Да и дизайн оставлял желать лучшего. Но именно этот малоудачный опыт наверняка сослужил хорошую службу для производителей телефонов, которые учли все технические недочеты и программные баги. Что ж, будущее покажет, сможет ли мобильная фотосъемка поменяться революционно и сколько камер в итоге мы будем носить у себя в кармане. А пока – остаемся в мировом тренде и наслаждаемся продвинутыми фото, снятыми с помощью тройных камер.

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