Кадровые проблемы в Госбюро расследований: Труба сделал заявление по началу работы

Сложившаяся неоднозначная ситуация вокруг кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований (ГБР) не повлечет промедлений в запуске работы Бюро, заявляет его директор Роман Труба.

"Я увидел, что комиссия не хочет искать пути решения этого вопроса", – сказал Труба журналистам в понедельник в Киеве.

При этом он заверил: "Работа ГБР не будет остановлена. Сегодня директор и заместители проводили собеседования о принятии на работу заместителей директоров территориальных управлений".

По его словам, на текущей неделе теруправления ГБР начнут свою работу.

"Это означает, что неназначение 27-ми, трех или десятерых руководителей структурных подразделений не может остановить работу и запуск ГБР", - заявил директор ГБР.

Он также сообщил, что уже начались собеседования на должности следователей теруправлений.

"Мы идем полностью по графику, и в ближайшее время ГБР заработает не только как государственный, но и как правоохранительный орган, начнет первые уголовные производства", - добавил Труба.

Ранее сообщалось, что Роман Труба принял решение отказать в назначении всех 27 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР.

Труба подчеркнул, что возвращает все представления на кандидатов внешней конкурсной комиссии. Напомним, перед этим директор ГБР заявил, что по непонятным причинам внешняя комиссии 18 июля после определения победителей конкурса на должности в бюро приняла решение уничтожить результаты исследования с применением полиграфа.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам принять за основу и в целом законопроект, который продлевает полномочия прокуратуры по досудебному расследованию уголовных производств, подследственных ГБР.

17 мая Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований. Отметим, что формально Госбюро существует еще с 2015 года, когда правительство создало его своим постановлением. Ране планировалось, что Бюро расследований заработает уже в ноябре 2017 года и заберет у Генпрокуратуры Украины следственные функции. Однако сроки запуска "ФБР по-украински" сорвались.

Как сообщалось, главой ГБР стал прокурор Роман Труба, ранее руководивший управлением по расследованию особо важных дел ГПУ. Его замами станут действующие глава управления процессуального руководства гособвинения ГПУ Ольга Варченко и зампрокурора Киева Александр Буряк.

Конкурс на должность главы Госбюро длился больше года, а из полусотни кандидатов были отобраны 19 человек. Подробнее об истории создания и концепции Госбюро расследований читайте в материале "Сегодня".