Кадровый вопрос в ГБР: Труба отказал в назначении всем победителям конкурса

Директор Госбюро расследований вернул конкурсной комиссии все представления на кандидатов на руководящие должности в ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба принял решение отказать в назначении всех 27 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Труба подчеркнул, что возвращает все представления на кандидатов внешней конкурсной комиссии. Напомним, перед этим директор ГБР заявил, что по непонятным причинам внешняя комиссии 18 июля после определения победителей конкурса на должности в бюро приняла решение уничтожить результаты исследования с применением полиграфа.

Тем временем на 6 сентября назначено начало рассмотрения дела о незаконности назначения самого Трубы на должность директора ГБР.

Окружной административный суд Киева в начале сентября начнет рассмотрение иска народного депутата Юрия Македона (фракция "Блок Петра Порошенко") о незаконности назначения Романа Трубы на должность директора Госбюро расследований.

Как известно, в мае в Окружной админсуд Киева поступил иск Македона к комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследования, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата.

Македон просит суд признать противоправным и отменить решение комиссии об отборе Трубы на должность и о внесении представления премьер-министра о его назначении на соответствующую должность.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам принять за основу и в целом законопроект, который продлевает полномочия прокуратуры по досудебному расследованию уголовных производств, подследственных ГБР.

17 мая Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований. Отметим, что формально Госбюро существует еще с 2015 года, когда правительство создало его своим постановлением. Ране планировалось, что Бюро расследований заработает уже в ноябре 2017 года и заберет у Генпрокуратуры Украины следственные функции. Однако сроки запуска "ФБР по-украински" сорвались.

Как сообщалось, главой ГБР стал прокурор Роман Труба, ранее руководивший управлением по расследованию особо важных дел ГПУ. Его замами станут действующие глава управления процессуального руководства гособвинения ГПУ Ольга Варченко и зампрокурора Киева Александр Буряк.

Конкурс на должность главы Госбюро длился больше года, а из полусотни кандидатов были отобраны 19 человек. Подробнее об истории создания и концепции Госбюро расследований читайте в материале "Сегодня".