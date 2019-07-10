Как Богдан Хмельницкий помогает добывать газ из украинских недр

"Укргаздобыча" закупила 20 современных буровых установок, которые позволяют ускорить бурение в разы

Украина занимает первое место среди всех европейских стран по количеству работающих буровых установок. По состоянию на июнь в стране работало 89 буровых установок, тогда как во всей Европе – 193. Такие данные обнародовала сервисная компания Baker Hughes GE Rig Count, которая отслеживает добывающую индустрию по всему миру с 1944 года. Следующие страны в европейском рейтинге бурового оборудования существенно уступают нашей стране: на втором месте Турция с 20 установками, а на третьем – Норвегия с 18 работающими буровыми. Наши корреспонденты воочию увидели, как с помощью современных буровых установок в Украине добывают газ.

Нарастить объемы бурения в Украине удалось благодаря применению нового оборудования: крупнейшая украинская газодобывающая компания "Укргаздобыча" закупила двадцать современных станков. Это буровые грузоподъемностью 450 тонн, высота которых достигает 18-этажного дома. Мы побывали на Березовском месторождении в Харьковской области, где работает одна из таких буровых.

"Гидравлический ключ дозакрепляет свечу, после чего данная свеча будет спущена в скважину. Это один из важнейших этапов", – показывает в поле процесс бурения начальник отделения буровых работ "Укргаздобыча" Михаил Шеремета.

Работы на объекте ведут с начала мая, за это время удалось пробурить скважину на глубину 3100 метров.

"Процесс строительства скважины новым станком в три раза сокращает сам процесс бурения скважин... Данную глубину, согласно проекту, нужно было пробурить за 70 дней, мы уложились в 50 суток. То есть за 50 суток мы пробурили 3100 метров на данной скважине", - рассказывает Михаил Шеремета.

Благодаря новому оборудованию "Укргаздобыча" вышла на рекордные показатели по количеству пробуренных метров. Так, за 2018 год УГД пробурила 314 тысяч метров проходки, что позволило дополнительно добыть 335 млн кубометров газа в год. Для сравнения – предыдущий рекорд был установлен еще в 2006 году на уровне 276 тысяч метров проходки.

Буровые работы ведут непрерывно при любых погодных условиях, ведь останавливать процесс самого строительства скважины запрещается. Стоит отметить, что бурение не только высокотехнологичный, но и очень дорогой процесс.

"Одна такая скважина будет стоить от 10 до 15 млн долларов США. Достаточно капиталоемкий процесс во времени и в деньгах. И, опять же, риски велики", – объясняет эксперт газового рынка Роман Опимах.

Несмотря на всю сложность и дороговизну поиска газа, в частности, бурения поисковых скважин новым оборудованием, в июне "Укргаздобыча" открыла два новых месторождения. Добыча газа из новых месторождений позволит не только ускорить энергонезависимость Украины, но и улучшить благосостояние местного населения, ведь за пользование недрами "Укргаздобыча" платит ренту, которая идет на ремонт дорог, строительство школ и другие социальные нужды.

Стоит отметить, что "Укргаздобыча" провела среди своих сотрудников конкурс на названия для новых буровых станков. Решено было назвать их именами выдающихся фигур украинской истории. Поэтому добывать газ из украинских недр помогают, например, "Петр Сагайдачный" и "Богдан Хмельницкий".

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