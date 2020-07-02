Остаются подтопленными сотни домов: новые данные о масштабах стихии на западе Украины (фото, видео)

Больше всего беды стихия натворила в Ивано-Франковской области

На западе Украины, который пострадал от масштабного наводнения, продолжается ликвидация последствий непогоды. Подтопленными остаются 12 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Спасатели продолжают работать в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях. В двух последних затопило 114 домов и фельдшерско-акушерский пункт.

Отмечается, что в четырех населенных пунктах подтоплено:

452 подвала: Ивано-Франковская (395), Черновицкая (36), Тернопольская (17), Львовская (5);

433 приусадебных участка: Ивано-Франковская (62), Черновицкая (171), Тернопольская (198), Львовская (2).

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Также в результате непогоды разрушено 202 км автодорог: Ивано-Франковская – 201, Черновицкая – 1,4, Львовская – 0,08. Паводок снес 95 мостов: в Ивано-Франковской – 93, Львовской – 1 и Черновицкой – 1. Кроме того, повреждено 549 км автодорог и 212 мостов.

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С начала работ спасатели эвакуировали 2532 человека, в течение суток откачали около 36 тыс. куб. м воды и доставили для населения 60 кг продуктов питания.

"Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 618 человек и 255 единиц техники, из них от ГСЧС 445 человек личного состава и 190 единиц техники (из них 2 вертолета). Оказание помощи людям продолжается", - добавили спасатели.

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Ранее мы сообщали, что Израиль выделил 500 тысяч гривен на помощь Украине с ликвидацией паводков в западных областях.

Кроме того, с последствиями наводнения на западе Украины поможет справиться и Европейский Союз – Брюссель активировал Механизм гражданской защиты.

Как паводки на западе размыли дорогу – смотрите видео.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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