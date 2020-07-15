Как будут работать школы с 1 сентября: в Минздраве назвали главные условия

Учебный год в Украине стартует по плану, но в новых реалиях

Министерство здравоохранения разработает правила работы школы в условиях эпидемии коронавируса. Глава ведомства Максим Степанов рассказал на брифинге, при каких условиях будут пускать в школы учеников и учителей.

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По его словам, Минздрав сейчас разрабатывает правила, по которым дети в условиях эпидемии пойдут в школу с 1 сентября. Он отметил, что Киев изучает и европейский опыт, как в других странах планируют запускать учебный процесс с осени.

"Это будет обязательное измерение температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения. Обязательно измерение температуры у детей. При температуре 37,2 и выше ни работники, ни дети не могут допускаться к работе или учебе. Когда родители приводят детей в школу, они должны обязательно быть в масках при входе в школу. Обязательно должны быть антисептики в школах и под присмотром учителей дети должны ими пользоваться. Это такие вещи, которые обязательно войдут в правила. Надеюсь, на следующей неделе все эти правила будут нами разработаны и будем подавать их на утверждение. Чтобы все заранее знали, каким образом будут учиться наши дети. С другой стороны, владельцы учебных заведений смогут подготовиться к учебному году, который в нашей стране стартует с 1 сентября", – сказал Степанов.

Как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, есть несколько вариантов работы школ и вузов с 1 сентября. По его словам, сейчас на повестке дня – безопасное проведение Внешнего независимого оценивания. По его результатам будут сделаны некоторые выводы относительно будущего учебного года.

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