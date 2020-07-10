Как будут учиться дети с 1 сентября: Минздрав разрабатывает правила

Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования разрабатывают механизмы, каким образом будут учиться дети в следующем учебном году. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Чиновник подчеркнул, что все хотят, чтобы с 1 сентября дети, а особенно младшие классы, вернулись в школы. Однако эпидемия вносит свои коррективы.
"В условиях адаптивного карантина мы сейчас разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, при каких условиях – дистанционно, и как мы можем совмещать эти два способа. Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы", – сказал Степанов.
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Как отметил министр, в течение 7-10 дней власти расскажут, каким образом и при каких условиях будут учиться дети в следующем учебном году.
Ранее президент Владимри Зеленский заявил, что сейчас об этом сложно говорить, начнется ли с 1 сентября учебный процесс в школах, потому что даже расчеты властей по прогнозированию эпидемии не могут быть стопроцентно верными. В то же время и к дистанционному обучению Украина не готова.
Напомним, что правительство работает над продолжением обучения детей в условиях распространения коронавируса в Украине.
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