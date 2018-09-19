Как будут укреплять Азов: военные готовят боевой флот и спецназ

Украина планирует усилить свои позиции на Азовском море и его побережье. Причина — действия российского военного флота, которые расценены руководством нашей страны как новая угроза для суверенитета. За последнее время и президент Петр Порошенко, и ряд силовиков заявили, что на срочное укрепление обороны со стороны моря спецназом и боевым флотом есть немало веских причин. Например, в середине лета появилась информация, что Россия перебросила в район Азова 6 артиллерийских катеров и столько же десантных кораблей.

"Цель России — оккупировать Азовское море точно так, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем этого принять. Мы укрепляем наших военных и открываем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", — заявил на днях Петр Порошенко в интервью The Washington Post.

Президент навел примеры: россияне на море постоянно атакуют украинских рыбаков — останавливают, угрожают, арестовывают.

"Все это является частью гибридной войны против Украины", — уверен Порошенко.

А на днях украинские пограничники обнародовали видеозапись того, как российский пограничный катер начал совершать провокационные маневры вблизи украинского катера морской охраны Украины.

"Россиянам порекомендовали изменить курс, на что они снова ответили опасным маневром, создавая опасные условия навигации", — заявил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, российские силовики, контролирующие акваторию Азова, за последние месяцы остановили около 150 судов якобы для проверки, которая на самом деле длилась продолжительное время.

"Если они заблокируют судно с украинскими металлопродуктами из Мариуполя на один день, то цена убытков будет составлять тысячи долларов", — заявил Петр Порошенко. И добавил: "Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, которые перевозят товары и пассажиров из двух важных портов — Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, то у нас есть лишь один инструмент — санкции".

Тревожную информацию озвучивали и в СНБО. По словам его секретаря Александра Турчинова, россияне рассматривают Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.

"Мы видим попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья", — заявил он.

"Кентавр". Катер может одновременно перевозить взвод штурмовиков — 30 человек

Готовимся с 2015-го

Нынешние опасения относительно атаки с моря — не новы. Например, в прифронтовом Мариуполе к отражению морской атаки подготовились еще два года тому назад — в сентябре 2015-го военные обнародовали фотографии оборонительных сооружений, на создание которых ушло несколько недель. Все позиции были оборудованы в тех местах, которые считаются удобными для высадки десантных подразделений противника. В Минобороны уточнили, что линию обороны построили, используя бетон, карпатскую сосну и земляные насыпи.

Впрочем, как заявили в прошлом году представители ОБСЕ, свои оборонительные сооружения на подступах к Мариуполю начали усиливать и формирования самопровозглашенных республик. В своем отчете сотрудники ОБСЕ уточнили, что обнаружили 6 траншей, каждая из которых была протяженностью около 40 метров. Военные и волонтеры Бердянска в начале военного конфликта также оздачивались созданием укрепительных сооружений — территориальная самооборона разрабатывала план защиты города и помогала властям сооружать блокпосты.

Учения. Эксперты считают крайне необходимым увеличить количество учебных маневров. Фото: facebook.com/36obrmp

Меры

Чтобы противостоять российской агрессии на море и побережье, украинские военные на днях приняли в свой флот новейший десантно-штурмовой катер "Кентавр". Эту новую единицу флота уже спустили на воду.

"На протяжении последних двух лет было построено и передано национальным военно-Морским Силам шесть бронированных артиллерийских катеров. Они уже выполняют боевые задания, — заявил министр обороны Степан Полторак. — В ближайшей перспективе мы ожидаем от национальной промышленности современные ракетные катера — это существенно повысит боевые возможности ВМС Украины".

О наращивании сил заявил и главный пограничник страны Петр Цигикал.

"Сегодня мы развиваемся по двум направлениям. Первое — это правоохранительный сектор, и второй, — увеличиваем количество наших резервов на востоке Украины. Думаю, что до конца года у нас будет около 1 тысячи человек нашего спецназа", — говорит он.

Уже сейчас в ВСУ сформировано подразделение спецназа из 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей.

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В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко на днях заявил, что в ответ на агрессивные действия со стороны России, по решению Генштаба усилена группировка ВСУ, в том числе и сухопутных войск на Азовском побережье. На своей странице в соцсети Попко обнародовал фотографии с учений по охране прибрежной зоны — в них были задействованы танки, пушки и вертолеты. Организовывается постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск, артиллерии и армейской авиации, заявил Попко.

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что причин сейчас усиливать силы на море как никогда много.

"Россияне используют свою военную силу и бассейн морей, чтобы оказывать экономическое давление на Украину. За последний год-полтора они завели до 40 кораблей, причем явно наступательного характера! Это десантные корабли, корабли с неглубокой посадкой, приспособленные к неглубокому (8—9 метров) Азовскому морю. Среди них есть артиллерийские и ракетные катера, катера, с которых производились пуски по Сирии, — говорит Игорь Романенко. — Что касается Украины, то наши военные завели два катера, проводили учения, в ходе которых отрабатывался огонь из танков и артиллерии по морским целям, была задействована штурмовая авиация, бомбардировщики. Украина делает все по своим возможностям, чтобы в случае проведения россиянами десантной операции отразить атаку".

К этому эксперт добавил, что нелишним в данной ситуации будет наращивание количества военных учений в регионе, но подчеркнул крайнюю необходимость снарядить ВСУ в Азовском регионе новейшими ракетными, авиационными и радиолокационными комплексами.