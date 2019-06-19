Как был сбит Ил-76 в Луганске и почему не отразили атаку: эксперт озвучил подробности

Первую управляемую ракету боевиков от ПЗРК "Игла" удалось поймать на тепловую ловушку

Обломки сбитого Ил-76. Фото: AFP

Сбитый террористами самолет Ил-76 в Луганске в 2014 году не смог отбиться тепловой ловушкой от второй выпущенной ракеты, так как ее не могли увидеть члены экипажа. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который руководил экспертизой по данной катастрофе.

По его словам, были изучены все переносные зенитно-ракетные комплексы – "Стрела-2", "Стрела-2М", "Стрела-3", "Игла", "Игла-1", "Игла-Д", "Верба", и зенитные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗСУ-23-2, что могло быть как на вооружении у боевиков, так и на вооружении российской армии. В итоге разведчики из Луганского аэропорта нашли недалеко от места крушения отстрелянные трубы ПЗРК "Игла" и были сделаны выводы, что было два выстрела из этого ПЗРК.

"Тепловые ловушки в этом самолете мог отстреливать только старший воздушный стрелок. В других самолетах отстреливать ловушки может еще и командир экипажа. Это был один из самых старых самолетов – в таком отстреливать ловушки мог только старший стрелок, который находился в корме самолета. Был бы другой, более современный Ил-76 – может, заметили бы вторую ракету, успели бы отстрелять ловушки и остались бы живы. Мы провели следственный эксперимент, и подтвердили то, что он не мог видеть, что по самолету была выпущена вторая ракета. Ее не видел и командир, ведь стреляли снизу. Обзор кабины существенно ограничен, что физически не позволило старшему стрелку обнаружить признаки второй управляемой ракеты, и не позволило выпустить ловушки. Он просто не видел вторую ракету", – рассказал Рувин.

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Эксперт рассказал, что поражающими факторами управляемой ракеты стали фугасные и ударные действия взрывчатого вещества (гексоген с тротилом) и остатков топлива. Он отметил, что общий вес взрывчатого вещества более двух килограммов, из них – 1200 граммов боевая часть, 800 граммов – твердотопливный двигатель.

"Поскольку ракета попала на низкой высоте, топлива было много, и поэтому удар был достаточно мощным. В момент подрыва боевой части ракеты самолет был на расстоянии 6900 метров от аэродрома, на высоте 630 метров и летел со скоростью 267 км/ч. Из-за попадания ракеты самолет начало кренить, хотя экипаж пытался его спасти. После падения из топливных баков вылилось топливо, которое спустя четыре секунды вспыхнуло, начался пожар. На видео с вебкамеры, которое есть в сети, видно яркую вспышку после падения самолета – это и есть пожар", – добавил Рувин.

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Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК "Игла" был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту находились 40 десантников из состава 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа во главе с полковником Александром Белым. В результате обстрела все они погибли. Позже стали известны имена всех погибших.

27 марта 2017 года генерал-майора Виктора Назарова, которого подозревали в служебной халатности, повлекшей катастрофу Ил-76, признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ собрала доказательства, что сбить Ил-76 на Донбассе приказали в Кремле. Операцией по сбиванию самолета с 49 десантниками ВСУ на борту командовал генерал РФ, а исполняли приказ наемники ЧВК "Вагнера".

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