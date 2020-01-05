Как быстро приготовить кутью – необычные рецепты

Хозяйки же уже завтра утром начнут готовиться к Сочельнику. Больше всего хлопот – с праздничной кутьей. Соблюдать древние традиции и готовить из пшеницы – процесс длительный. Поэтому современные хозяйки – испытывают новые рецепты и способы приготовления. "Сегодня" собрали некоторые из оригинальных идей.

В традиционном рецепте кутью готовят из пшеницы или ячменя. К ней добавляют мак, изюм, грецкие орехи и мед.

Впрочем, рецепты привычной нам кутьи часто модернизируют – чтобы было быстрее. К примеру, готовят блюдо в мультиварке.

"В моем случае мне очень важно, чтобы было именно быстро, вкусно. Наша кутья будет с рисом, так как пшеница варится гораздо дольше. Пока рис готовится в мультиварке, заливаем кипятком сухофрукты и мак, и оставляем настаиваться. А орехи – поджариваем и измельчаем", – рассказывает жительница Киева Дарья Коваленко.

Наш рис готов. Теперь смешиваем все ингредиенты и заливаем кутью компотом с медом. Затем – ставим вариться еще на десять минут.

Наша кутья в мультиварке – готова. Теперь ее следует украсить.

А шеф-повар Артем Рыжков придумал собственный рецепт кутьи – с жареным булгуром, киви, гранатом и кокосовыми слайсами.

"Получилось такое необычное сочетание. Очень вкусное и экзотическое, интересное. Сладенько-кисло-терпкое, необычное такое", – говорит шеф-повар Артем Рыжков.

Сначала булгур надо обжарить на сливочном масле, а затем варить на медленном огне. А готовую кашу – заправить кокосовым молоком.

"Мы заправляем им кашицу, и получается очень такой необычный, интересный вкус. И это не молоко, как мы привыкли, а именно кокосовый оттенок", – объясняет Артем Рыжков.

А еще для нашей кутьи выдавливаем сок из киви. А потом выкладываем на тарелку, и добавляем кусочки киви и зерна граната.

"С одной стороны – красным, с другой стороны – зелененьким киви. И украшаем готовое блюдо пальмой из кокосовых слайсов. Вот и получилась у нас – экзотическая кутья", – показывает шеф-повар Артем Рыжков.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить узвар на Рождество.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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