Как держать себя в руках и не волноваться в условиях военного положения: советы психологов

Здоровый сон и отсутствие вредных привычек повышают стрессоустойчивость, а творчество и физические упражнения избавляют от страхов

За минувшую неделю украинцы вспомнили худшие времена войны, когда телевизор не выключался, а стресс стал постоянным спутником.

Стресс у родителей сразу сказывается на детях. Большинство детей впервые услышали фразу "военное положение" и ищут опору.

По словам психологов, если ребенок видит, что родитель в панике, его "расшатывает". Он не доверит ему свои чувства. Ему важно видеть, что взрослый справится с тем, что ребенок сейчас скажет.

Специалисты советуют обратить внимание на настроение, сон, аппетит ребенка, не появились ли у него навязчивые движения руками и вспышки агрессии? Это все симптомы страха.

Для того, чтобы объяснить подросткам, что такое военное положение, но не напугать, нужно очень четко говорить, что происходит, делая акцент на безопасности.

Если дети не будут получать информацию, они дофантазируют ситуацию гораздо хуже, чем она есть на самом деле.

Чем меньше ребенок, тем меньше информации. Достаточно просто быть рядом, обниматься без повода, говорить, что все преодолеете вместе, советуют специалисты. Чтобы снять стресс, ребенку нужен всего-навсего распорядок дня. Он дает ощущение безопасности и возможность спланировать будущее.

Между тем, наиболее уязвимыми к стрессу, по социально-экономическим причинам, являются пожилые люди. Их пугают курс доллара, квартплата, бензин, эпидемии.

Медики говорят, что стресс приводит к повышенному давлению, болезням желудка и онкологии у пожилых людей.

Психологи утверждают, что любой стресс и страх требует реализации. Здоровый сон и отсутствие вредных привычек повышают стрессоустойчивость, а творчество и физические упражнения избавляют от страхов.

Стоит обратить внимание на антистрессовые кафе, где можно бить телевизоры, гладить кошек, кричать.

Стресс хорошо выходит через любые физические нагрузки: бег, плавание, танцы. Кроме того, важно дать работу пальцам, так как мелкая моторика "запускает" мозг. К примеру, можно заняться вышиванием, рисованием.

Также, по словам специалистов, важно иметь какую-то цель. Она может быть не обязательно высокой, маленькие цели, все равно, одухотворяют, считают психологи.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Ранее мы также писали о том, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников, которые решили нажиться на введении военного положения.