Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Как добиться компенсации после урагана: советы эксперта

Сегодня, 12:52

Обычно тест на ураган проваливают объекты, построенные с нарушением норм, отмечают эксперты

Как добиться компенсации после урагана: советы эксперта Украина Обычно тест на ураган проваливают объекты, построенные с нарушением норм, отмечают эксперты

Украинцы пострадали от урагана: поваленные деревья, разбитые машины и дома без крыш. Пока пострадавшие думают, где взять деньги на ремонт, юристы говорят, за поврежденное имущество можно получить финансовую компенсацию.

Непогода непогодой, но здания должны быть прочными и надежными, отмечает Георгий Духовичный, архитектор.

Обычно тест на ураган проваливают объекты, построенные с нарушением норм.

"Работают, к сожалению, во-первых, не профессиональные строители. Во-вторых, отсутствует надзор за существующими зданиями", - говорит Георгий Духовичный.

Среди них – Октябрьский дворец в центре Киева. Ржавую крышу заметно издалека.

"Когда вы видите признаки ржавчины на крыше. Это признак того, что нет необходимой изоляции в районе крепления. И рано или поздно крыша там просто потечет, или ее сорвет ветром", – говорит Георгий Духовичный.

И таких случаев в практике адвоката Виктора Чевгуза немало. Чаще всего это несоблюдение строительных норм. А это уже повод требовать финансовую компенсацию за нанесенный ущерб.

"Это даже не десятки, а даже сотни тысяч гривен", – говорит Виктор Чевгуз, адвокат.

Самое главное – в первые минуты зафиксировать последствия разрушения и вызвать полицию. А уже после проведенных экспертиз обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточенными оказались 537 населенных пунктов в 15 областях.

Сайт "Сегодня" сообщал об итогах непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы . Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины.

Также сообщалось, что сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве и тяжело травмировала дочь погибшей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, ураган, компенсация

Вы сейчас просматриваете новость " Как добиться компенсации после урагана: советы эксперта". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу

Вчера, 19:07

На момент инцидента детей в школе не было

В центре Днепра с новостройки сдуло обшивку

Вчера, 14:37

Чрезвычайное происшествие случилось на проспекте Александра Поля

Ураган в Киевской области: трое пострадавших и дома без света и крыш

12 марта, 16:23

Люди травмировались в разных районах региона

В Одессе сильным ветром в море сдуло коляску с ребенком: опубликовано видео

12 марта, 14:09

Упавшего в воду ребенка спас мужчина, который оказался на месте инцидента

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Самые смешные фотографии животных

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Совет "Нафтогаза" назвал размер зарплаты Андрея Коболева

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет

Получат все: Как изменились правила выдачи субсидий

Ликвидировали 12 оккупантов: новое видео мощного удара ВСУ

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Похороны Этуша: появились фото

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ