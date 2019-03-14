Как добиться компенсации после урагана: советы эксперта

Обычно тест на ураган проваливают объекты, построенные с нарушением норм, отмечают эксперты

Как добиться компенсации после урагана: советы эксперта 2019-03-14T12:52:00+02:00 Украина Обычно тест на ураган проваливают объекты, построенные с нарушением норм, отмечают эксперты

Украинцы пострадали от урагана: поваленные деревья, разбитые машины и дома без крыш. Пока пострадавшие думают, где взять деньги на ремонт, юристы говорят, за поврежденное имущество можно получить финансовую компенсацию.

Непогода непогодой, но здания должны быть прочными и надежными, отмечает Георгий Духовичный, архитектор.

Обычно тест на ураган проваливают объекты, построенные с нарушением норм.

"Работают, к сожалению, во-первых, не профессиональные строители. Во-вторых, отсутствует надзор за существующими зданиями", - говорит Георгий Духовичный.

Среди них – Октябрьский дворец в центре Киева. Ржавую крышу заметно издалека.

"Когда вы видите признаки ржавчины на крыше. Это признак того, что нет необходимой изоляции в районе крепления. И рано или поздно крыша там просто потечет, или ее сорвет ветром", – говорит Георгий Духовичный.

И таких случаев в практике адвоката Виктора Чевгуза немало. Чаще всего это несоблюдение строительных норм. А это уже повод требовать финансовую компенсацию за нанесенный ущерб.

"Это даже не десятки, а даже сотни тысяч гривен", – говорит Виктор Чевгуз, адвокат.

Самое главное – в первые минуты зафиксировать последствия разрушения и вызвать полицию. А уже после проведенных экспертиз обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточенными оказались 537 населенных пунктов в 15 областях.

Сайт "Сегодня" сообщал об итогах непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы . Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины.

Также сообщалось, что сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве и тяжело травмировала дочь погибшей.

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