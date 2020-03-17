Как долго коронавирус живет на поверхностях

Вирус COVID-19 может быть опасен от нескольких часов до нескольких дней

Новый коронавирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, отмечают специалисты.

Хотя точная длительность выживания вируса 2019‑nCoV на поверхностях пока точно не установлена, однако предполагается, что по этому параметру он схож с другими представителями семейства коронавирусов, сообщает пресс-служба Всемирной организации охраны здоровья.

"По данным исследований (включая предварительные о возбудителе COVID-19), вирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий (например, тип поверхности, температура и влажность окружающей среды)", – утверждают специалисты.

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Если вы подозреваете, что на какой-то поверхности может присутствовать вирус, для уничтожения микроорганизмов и защиты себя и окружающих нужно обработать ее обычным дезинфицирующим средством.

"Не забывайте обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом. Не прикасайтесь к глазам, рту или носу", – просят в ВООЗ.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", после введения в Украине карантина из-за коронавируса в Одессе закрылись многие магазины, а те, которые продолжают работать, обязаны принимать не более 10 посетителей одновременно. Кроме того, в центре города частично закрыты заведения общепита. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

Жесткие нормы карантина действуют во многих регионах страны.

О том, как защититься от коронавируса – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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