Как это – быть аспирантом НАТО: что значит новый статус и светит ли Украине ПДЧ

Спустя десять лет после печально известного Бухарестского саммита Украина снова официально страна-аспирант на вступление в НАТО. Об этом говорится на сайте Альянса в разделе "расширение" ("Enlargement"). Хотя еще пару недель назад, как сообщал сайт "Сегодня", там значилось, что "с 2010 года Украина официально перестала стремиться к членству". В НАТО ссылались на пресловутый закон Януковича о внеблоковом статусе, принятый в угоду России в 2010 году. В декабре 2014-го Верховная Рада его отменила, правда в Альянсе на это три года закрывали глаза. И только после переговоров украинского президента с генсеком НАТО вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки – формулировка по Украине на сайте Альянса изменилась – мы теперь страна-аспирант. Но это не значит, что в ближайшее время НАТО изменит свою политику и предоставит Киеву обещанный еще десять лет назад ПДЧ.

Накануне своего саммита, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, на официальном сайте НАТО меняет формулировку по Украине. В разделе о расширении теперь написано: "На сегодняшний день четыре страны-партнера задекларировали свои стремления к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Бывшая Югославская Республика Македония и Украина".

Хотя еще пару недель назад Украина упоминалась в таком контексте: "В 2008 году на Бухарестском саммите союзники договорились, что Грузия и Украина станут членами НАТО в будущем (с 2010 года Украина официально не стремится к членству)".

В интервью сайту "Сегодня" на полях 54-й Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля посол Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказывал, что и президент, и депутаты, и он как посол неоднократно информировали Альянс, что такая формулировка фактологически неверная. Закон о внеблоковом статусе Украина отменила еще 23 декабря 2014 года, а 8 июня 2017 года Верховная Рада внесла изменения в законы о внешнеполитическом курсе страны, прописав, что "основным принципом внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства".

Но в Альянсе этого как будто не замечали, как и заявления Петра Порошенко во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев прошлым летом: "Мы считаем необходимым, чтобы мы начали дискуссию о введении Membership action plan (ПДЧ – Авт.) и наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием приняты. Эта дискуссия приблизит Украину к возможности подачи соответствующей заявки. Мы имеем план на три года, мы имеем программу до 2020 года".

Более того, на полях Мюнхенской конференции по безопасности в этом феврале замгенсека Организации Североатлантического договора Роуз Геттемюлер, отвечая на вопрос о перспективе членства Украины в НАТО, заявила: "Украина сама для себя на национальном уровне еще не решила, что заинтересована в получении ПДЧ". Тогда украинские журналисты и эксперты подумали, что Геттемюлер намекает на всеукраинский референдум по членству в НАТО, который нужно провести. Но потом Вадим Пристайко обратил внимание корреспондента сайта "Сегодня" на формулировку на сайте Альянса по Украине с отсылом к закону 2010 года о внеблоковом статусе.

Источники сайта "Сегодня" в украинских дипкругах рассказывают, что изменения формулировки на сайте НАТО, причем дважды, удалось добиться после двусторонних переговоров Петра Порошенко с Йенсом Столтенбергом в Мюнхене. Впервые упоминание об Украине изменили в последних числах февраля, заменив фразу о "приостановке движения в НАТО с 2010 года" на "стремление Украины в НАТО путем достижения критериев членства". Второй раз формулировку изменили 9 марта после письма Порошенко к НАТО: Украину, наряду с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Македонией включили в список стран-аспирантов, заявив, что приняли к сведению письмо украинского президента.

"Я получил письмо, в котором Порошенко определяет стремление Украины стать членом НАТО и просит ПДЧ. Мы приняли это во внимание. В конечном итоге это будут решать 29 союзников – будет ли Украина приглашена, будет ли Украине предоставлен статус страны с ПДЧ", – заявил вчера Йенс Столтенберг.

В Киеве, несмотря на размытое заявление генсека НАТО, изменение формулировки по Украине на сайте Альянса восприняли как настоящую историческую "перемогу". В первую очередь, представители власти, ведь впереди выборы, а это отличная тема для пиара и манипуляций, ведь в тонкости формулировок рядовые украинцы не вникают.

Мы ни в коем случае не хотим сказать, что восстановление за Украиной статуса страны-аспиранта событие несущественное или того хуже – "зрада". Нашей дипломатии, депутатам, президенту и экспертам многого стоило, чтобы добиться изменения этой злосчастной формулировки. Но хотелось бы напомнить, что Альянс всего лишь выполнил декларацию Бухарестского саммита, где черным по белому закреплено, что Украина и Грузия станут членами НАТО. По словам директора Центра "Новая Европа", дело не только (и возможно не столько) в том, признаны мы аспирантами или нет, а в том, как в украинских профильных ведомствах, и в самом НАТО будут отвечать на вопрос: "Что на практике изменилось в интеграции Украины в НАТО после законодательного закрепления ею курса на членство в Альянсе (летом прошлого года – Авт.)?".

"Пока ответ на этот вопрос преимущественно звучит следующим образом – "ничего". И это свидетельствует не только о нежелании НАТО интегрировать Украину, но и о выборе в пользу умеренной интеграции в НАТО со стороны Киева. Благо, индикаторов, чтобы оценить, насколько у нас есть готовность двигаться в Альянс, хватает: это и выполнение действительно прогрессивного Стратегического оборонного бюллетеня, и принятие, а затем имплементация Закона о национальной безопасности с сохранением ключевых положений, которые разрабатывались вместе с натовскими советниками", – пишет в своем блоге Алена Гетьманчук.

В то же время, по словам директора Центра "Новая Европа", у НАТО есть три ключевых пожелания (от выполнения которых во многом зависит, состоится ли на полях саммита в Брюсселе Комиссия Украина-НАТО – Авт.):

принятие закона о национальной безопасности с сохранением принципиально важных для НАТО положений принятие концепции по реформированию СБУ решение вопроса с Венгрией по образовательному закону

С другой стороны не нужно закрывать глаза и на проблемы в самом Альянсе, а точнее – на нежелание лишний раз конфликтовать с Россией. Ни для кого не секрет, что за полгода до военной агрессии России против Грузии в 2008 году Киев и Тбилиси так и не получили ПДЧ – решение заблокировали Германия и Франция с подачи Кремля. Через шесть лет после Бухареста Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, но лидеры Альянса продолжают твердить, что с неразрешенными территориальными конфликтами новым странам в НАТО не место.

"Если мы завтра пригласим Украину присоединиться к НАТО, статья 5 (статья евроатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одного члена НАТО означает нападение на весь Альянс – Авт.) начнет работать против России. Если вернуться в 1995 год, когда в НАТО говорили об очередном расширении, они сказали, что не хотят принимать страны с нерешенными территориальными спорами, чтобы не начала работать статья 5. То же самое касается сейчас и Украины, и Грузии", – говорил в интервью сайту "Сегодня" Стивен Пайфер.

По словам Вадима Пристайко, тот, кто не хочет принимать, ищет причины, а кто хочет, ищет способы как это сделать. "Можем вспоминать и Германию, и Грецию, и Турцию (как их с нерешенными территориальными спорами принимали в НАТО – Авт.). Мне кажется, эту дискуссию стоит оставить тем, кто играет в это и ищет причины для отказа", – говорил в интервью сайту "Сегодня" посол Украины при НАТО.

Правда еще и в том, что в Грузии, в отличие от Украины, замороженный военный конфликт. И в НАТО, хоть и неофициально, уже готовы обсуждать вопрос предоставления Тбилиси ПДЧ, оставив оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии за скобками в качестве временной меры, пока территориальная целостность Грузии не восстановится. Как, к примеру, в 1951 году в Альянс принимали Турцию и Грецию с неразрешенными на тот момент территориальными спорами. Но за 67 лет ни Анкара, ни Афины не продвинулись в переговорах по островам в Эгейском море, правда, из НАТО, как мы видим, их никто не выгоняет.

Так что пока Альянс не хочет вступать в открытый конфликт с Россией, пытаясь пройти между крапельками (как говорил первый украинский президент Леонид Кравчук), эксперты советуют Киеву сосредоточиться на выполнении Стратегического оборонного бюллетеня и Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО, чтобы в любой момент быть готовой вступить в ряды Альянса.