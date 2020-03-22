Как Фонд Рината Ахметова потратит 300 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Бизнесмен Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной цифрой в масштабах страны.

Об этом директор SCM по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

По ее словам, на эти деньги будут закуплены 300 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса COVID-19, 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для спасения жизней тех, у кого начались осложнения после этой болезни, а также другое оборудование.

Емченко объяснила, что купить это оборудование было непросто, поскольку 200 стран по всем миру сейчас конкурируют за эти аппараты. "Но они уже контрактуются, они уже в пути, это вселяет надежду", – добавила Наталья.

"Параллельно с этим бизнес Рината Ахметова в четырех областях включается в работу гуманитарных штабов. Речь идет о Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а еще в других областях и других городах, например, в Запорожье или Кривом Роге, потому что масштабы беды такие большие, что пришло время всем объединиться в борьбе с этой эпидемией", – подытожила Емченко. В тренде Карантин из-за коронавируса и первая женщина-генпрокурор: главные события недели в Украине

Ранеее сайт "Сегодня" сообщал, что для борьбы с коронавирусом в Украине Фонд Рината Ахметова передал Минздраву оборудование для спасения больных от самых опасных осложнений.

Также напомним, что закупленные Фондом экспресс-тесты для выявления коронавируса на сегодняшний день являются самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.

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