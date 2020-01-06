Как готовят кутью в разных регионах Украины: вкусные рецепты

Корреспонденты "Сегодня" узнали о традициях в центре, на востоке и на западе страны

/ Фото: Wikipedia

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Уже почти час на кухне киевлянки Оксаны Грузицкой на медленном огне томится и закипает пшеница для праздничной кутьи. Среди 12 блюд, которые будут на столе, кутья – ​​главная.

"Как там наша кутья? Сейчас посмотрим, еще время не вышло, еще немножечко!" – следит за приготовлением праздничного блюда киевлянка Оксана Грузицкая.

Оксана готовит кутью по столетнему рецепту прабабушки. Основа – пшеница и родниковая вода. И обязательно следует задобрить блюдо!

"Это изюм, это орешки греческие, бабушки наши не имели тогда еще арахиса. Мак, мед, и сейчас хозяйки украшают цукатами разными" – рассказывает Оксана.

Мак перемалывает в блендере, измельчает орехи и промывает изюм. Но финальный этап создания главного блюда Сочельника – добавление компота. Сухофрукты для него Оксана тщательно промывает.

"Уже когда готова кутья, его немножко пол стаканчика берут, заливают, в конце перемешивают", – объясняет Оксана Грузицкая.

И вот на плите парят уже две кастрюльки – с компотом и кутьей. Еще мгновение – и Оксана поочередно подмешивает ингредиенты. И здесь главное не переборщить – только две ложки. Украшает цукатами и добавляет узвар. Как символ праздника – посередине соломенный ангелочек.

Главным напитком Сочельника считался компот, а главным блюдом – кутья, однако в разных регионах ее состав мог различаться.

Уже второй год фитнес-тренер из Павлограда Татьяна Зинченко ставит на стол 12 постных блюд.

"Мы берем обычную пшеницу, которую я предварительно замочила на сутки в водичке, и засыпаем ее в кастрюлю", – объясняет жительница Павлограда Татьяна Зинченко.

Готовит блюда для кумовьев и крестников. Признается – калории считает, поэтому подслащивает клюквой вместо сахара.

"Всегда ищу какие-то классные добавки. Именно чтобы растительные, которые помогают свое тело поддерживать в чистоте и в пользе для здоровья", – говорит Татьяна.

К Сочельнику Татьяна до сих пор готовится по традициям бабушки: замачивают мак, добавляет в блюдо мед, немного изюма. В семье Зинченко без кутьи за стол не садятся.

"Кутья с пылу, с жару. Традиционное блюдо Сочельника. По ложке – каждому гостю. Это традиция нашей семьи", – объясняет Татьяна Зинченко.

На Прикарпатье корреспондентам "Сегодня" рассказывают о составляющих своей кутьи.

"Берем пшеничку, как символ достатка, втираем мак, добавляем орехи, добавляем мед, чтобы было сладко", – говорит жительница Ивано-Франковска Любовь Петрунько.

У семьи Путрунько на столе всегда 12 блюд. К Сочельнику готовятся с самого утра.

"Готовят вареники с капустой, вареники с картофелем, квашеную капусту, рыбу жареную, сельдь, салат из свеклы, узвар", – рассказывает о традициях Любовь Петрунько.

В углу – ставят дидуха, а ужин начинают с молитвы. В воздухе – дух Рождества.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить узвар на Рождество.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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