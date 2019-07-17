Как говорить с детьми на интимные темы: лучший возраст и форма

В рамках проекта "СуперПАПАможет" известные отцы Украины раскрывают важнейшие темы воспитания детей

Часто родители боятся говорить о сексе со своими детьми. Стыд, неумение подобрать слова, страх, растерянность, неуверенность – ощущения, которые стимулируют родителей игнорировать темы сексуальности. Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела", и футболист ФК "Шахтер" Богдан Бутко в рамках проекта "СуперПАПАможет" вместе с экспертами рассказывают, как строить доверительные отношения с детьми и не бояться откровенных тем.

Конечно, тема секса, как и половое воспитание, является довольно интимным моментом становления личности ребенка. И родители в этом играют ключевую роль – помочь или навредить. Еще с детства можно приучить стыдиться своего тела, развивать комплексы и закрытость, что дальше негативно повлияет на взрослую жизнь. А можно стать ребенку другом, искренним и откровенным, который умеет деликатно объяснять различия между мальчиками и девочками и не избегает вопроса "Откуда берутся дети?", а главное – не стыдит.

Деликатно объяснять строение тела ребенка, описывать различия между мальчиками и девочками, рассказывать о функциях каждого органа и личной гигиене – обязанность родителей еще с 2-3 лет малыша. Необходимо говорить о половых органах, как о таких же частях тела, как руки или ноги, а не табуировать их и не выделять, как постыдные. Лучше, если родители будут в шутку говорить или отвечать на вопросы детей: так никто не будет чувствовать дискомфорт и сложная тема будет усваиваться проще и привычнее.

В рамках проекта "СуперПАПАможет", который является частью кампании "Счастье в 4 руки" от UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, известные отцы Украины в видео-интервью с экспертами раскрывают важнейшие темы воспитания детей, и в частности – полового. В проекте принял участие Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела", отец двух мальчиков. Вместе с експертом по половому воспитанию Юлией Ярмоленко они поговорили о том, как воспитывать ребенка без чувства стыда за свое тело, как правильно подавать информацию о сексе и почему важно отвечать на все вопросы. Также в интервью рассказали, как вести себя, если ребенок увидел родителей во время полового акта, так, чтобы не провоцировать у него страх или чувство вины.

Мамы больше проводят времени с детьми в декретном отпуске, а поэтому им может быть легче отвечать на вопросы, так как контакт с детьми плотнее. Разговоры на интимные темы могут вызывать растерянность у отцов. Чтобы этого избежать, им нужно проявлять интерес к тому, как малыш провел день, каждый день после работы спрашивать, чем занимался и как дела. Это будет хорошим подготовительным этапом: отец и ребенок будут понимать друг друга, чувствовать близость и не стесняться обсуждать любые темы. Подробнее об этом можно посмотреть в интервью Богдана Бутко с психологом Ириной Лесной, которые беседовали в рамках проекта "СуперПАПАможет".

Кампания "Счастье в 4 руки" создана для привлечения большего количества мужчин к ответственному отцовству и равномерного распределения домашних обязанностей, что является ценностями глобальной инициативы MenCare: A global Fatherhood Campaign, к которой присоединился UNFPA.



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