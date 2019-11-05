Как и когда купить биткоин?

В преддверии халвинга биткоина в 2020 году многие задаются вопросом: когда лучше купить биткоин, и как это сделать?

Bitcoin признан одной из самых безопасных компьютерных сетей в мире. Вычислительная мощность платформы достигает 91,2 EH/s. Весомый аргумент в пользу того, чтобы купить биткоин и пополнить криптовалютный портфель. Лучшее время для покупки BTC уже наступило. А лучший обменник криптовалют Cashout.biz рекомендует не упустить момент и купить биткоин. В преддверии халвинга цена на валюту растет. В 2020 году награда за блок уменьшится вдвое, а сам актив станет дороже. Так было в 2012 и 2016 годах. В следующем году история повторится.

Будущее blockchain-технологий

Криптовалюты лучше рассматривать как долгосрочное, а не краткосрочное вложение. Большинство людей игнорирует возможность купить криптовалюту. Изначальные ожидания от блокчейн-технологий были завышены, в результате некачественные проекты ушли с рынка. Остались самые интересные и перспективные платформы, но вокруг них нет шумихи и хайпа. А между тем, их ожидает бурный рост следующие 5 лет. Вполне реальна ситуация, когда спустя 10 лет люди будут расплачиваться токенами в мессенджерах. И предпосылки для этого уже есть.

Создание наднациональной структуры

Создатели Telegram и Facebook разрабатывают собственные проекты. Новости о Libra и TON активно обсуждаются в последние недели. Противостояние правительственных структур и конфликты с регуляторами только привлекают внимание к новым валютам. Это не просто очередные монеты, а целая история про создание наднациональной структуры. Конечно, быстрых результатов ждать не стоит. Пока можно купить биткоин, чтобы в нужный момент обменять его на новую и более привлекательную для инвестирования валюту. Не исключено, что ею станет Gram. Уже сейчас инвесторы вложили в TON около 1,7 миллиарда долларов.

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Легализация криптовалютного рынка

В скором времени рынок криптовалют полностью станет белым. Биткоин уже сейчас официально признается средством платежа. Пока что это происходит точечно. В Австралии можно за биткоины купить недвижимость. Токены также используются в товарообороте и биржевых сделках.

Интерес к сфере блокчейн-технологий и рынку криптовалют проявляют финансовые гиганты. Цифровые валюты – новый класс активов, который позволяет обмениваться финансами без посредников. Биткоин активно входит в бизнес-сферу, чего не скажешь об анонимных токенах. Купить альткоины типа Monero или ZCash – не лучшая идея для долгосрочного инвестирования. Такие проекты никогда не станут легальными. У них маленький объем торгов и полная приватность.

Кроме того, при колебаниях курса многие хотят купить Tether. Это желание объясняется тем, что USDT – стейблкоин, который выпустила компания Tether Limited. По их словам, стоимость токена частично обеспечена запасами долларов США, которые содержатся на банковских счетах компании. Изначально разработчики заявили, что создали монету для того, чтобы участники рынка могли использовать ее как стабильный цифровой актив. Курс привязан к доллару США и не испытывает таких колебаний, как курсы остальных токенов. Именно потому, при сильных изменениях цены главных криптовалют, купить usdt становится первоочередной задачей для многих.

Лучшие активы для инвестирования

BTC входит в ТОП-5 криптовалют. Рейтинг составляется по нескольким параметрам: процентам, капитализации и объему торговли. Активами из пятерки лидеров легко торговать. Они считаются самыми ликвидными на рынке криптовалют, который сейчас переживает некоторое затишье. Вопрос о резком скачке и столь же стремительном падении цен не стоит. Новостей о крупных вливаниях средств в цифровые активы тоже нет. Однако это не исключает бычье настроение рынка и позитивный декабрьский прогноз. В таких условиях можно купить криптовалюту по адекватной цене, особенно если это btc.

Купить биткоин можно в обменном сервисе Cashout.biz. Сделки осуществляются по биржевому курсу Binance, который уточняется при каждой покупке и продаже цифрового актива. Здесь можно купить Эфир и альткоины. Возможен обмен гривен и долларов на криптовалюту. Работает киевский офис, доступны переводы на карты украинских банков. А на сделки свыше 1000 долларов, что актуально если вы хотите купить биткоин, установлена минимальная комиссия. Курсы меняются, проверить текущий можно на сайте, либо подписавшись на телеграм-канал. Часто бывает, что на операции свыше 1000 долларов можно получить нулевую комиссию, а иногда даже доплату в виде % от сделки.

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