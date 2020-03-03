"Как и ожидалось": Гончарук сделал громкое заявление по коронавирусу

В Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. В связи с ситуацией премьер-министр Алексей Гончарук обратился к украинцам.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь", – написал политик в Telegram.

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Также он попросил украинцев сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

После подтверждения в Украине первого случая коронавирусав Министерстве здравоохранения напомнили о мерах профилактики – необходимо как можно чаще мыть руки. Кроме того, украинцам с симптомами простудных заболеваний рекомендовали не выходить на улицы и не контактировать с другими людьми.

А тем временем медики проверяют всех людей, с которыми контактировал инфицированный житель Черновцов. Об этом на брифинге сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. По его словам, сначала нужно установить людей, которые сидели рядом с больным и его женой в самолете, а также все их контакты.

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