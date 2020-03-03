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Как инфицированного коронавирусом пропустили в Украину: подробности

3 марта, 14:26

Тина Наринецкая

Мужчину проверяли на границе

У инфицированного коронавирусом жителя Черновцов во время проверки на границе не было никаких симптомов заболевания. Об этом на своей странице в Facebook написал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Украина продемонстрировала свою готовность к первому случаю. На границе у мужчины не было никаких признаков острых вирусных заболеваний. Муж с женой получив памятку о самоизоляции, решили таки самоизолироваться", - сообщил политик.

Он добавил, что симптомы острого вирусного заболевания у мужчины появились 29 февраля и он сразу же обратился к семейному врачу.

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"Согласно алгоритму, потому что в анамнезе была в течение последних 14 дней поездка в Италию, врачом было принято решение о госпитализации. Транспортировку проводила специальная медицинская бригада", - отметил Радуцкий.

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Он добавил, что сейчас врачи держат ситуацию под контролем.

Ранее мы писали, что украинская лоукост-авиакомпания SkyUp с 5 марта приостановит все полеты в итальянский Турин в связи с распространением коронавируса.

А тем временем украинцы в соцсетях новость о подтверждении первого случая коронавируса в Украине встретили с юмором и призывами обойтись без паники.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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