Как иностранцев теперь будут пропускать в Украину

В четверг украинские пограничники устроили демонстрацию того, как будут сканировать отпечатки пальцев у иностранцев и их паспорта при въезде в Украину. Напомним, биоконтроль иностранцев на границе должен заработать 1 января.

"У нас есть еще есть 10 дней и ночей, чтобы установить систему на всех пунктах", — говорят пограничники.

В международный аэропорт "Киев" (Жуляны), где проходила презентация, кроме журналистов, приехали глава МВД Арсен Аваков, главный пограничник страны Петр Цигикал и секретарь СНБО Александр Турчинов. Последний после презентации пошутил о пальцах россиян в пакетиках.

Как оказалось, у системы есть несколько модификаций. Например, в большом сером чемодане размещается система под названием "Инспектор П". Она состоит из двух сканеров (для паспорта и отпечатков пальцев) и специального ноутбука, на экран которого выводятся все данные на пассажира.

"П" — означает "портативный". Эта модель предназначена для проведения пограничного контроля в поездах", — рассказал нам один из инспекторов погранслужбы, демонстрировавший работу этой техники.

И продолжил, что есть модель в виде планшета, который двумя ремнями крепится к руке пограничника, а также модель для стационарных пограничных постов. Изюминка "Инспектора" в том, что система подключается к базе разыскиваемых Интерполом лиц, и если границу пересекает человек, находящийся в розыске, то она сразу его распознает.

Новая система, по словам пограничников, позволит им усилить безопасность границ и исключить попадание в Украину сомнительных граждан из России и стран Азии.

"Такими устройствами будут оборудованы абсолютно все пункты пропуска. С 1 января с такой техникой заработают пункты пропуска на украинско-российской границе. На протяжении января будут подключены все остальные пункты", — рассказал "Сегодня" профильный специалист Госпогранслужбы Александр Король.

К этому в Госпогранслужбе добавляют, что на эти цели необходимо ориентировочно 532 млн грн.

Корреспондент "Сегодня" протестировал систему и приложил к сканеру пальцы левой руки. Оказалось, что техника запрограммирована работать лишь с пальцами правой руки, поэтому никак не среагировала на прикладывание. По словам пограничников, несмотря на уникальность оборудования, система не рассчитана на пальцы левой руки, поэтому в случае, если у пассажира есть какие-либо проблемы с кистью правой руки, то погранконтроль для него усложнится.

Проверяли наколки и фотографии

После первых тестов пограничники говорят, что с новой системой работать вполне комфортно. По их словам, в самом начале военного конфликта диверсантов, провокаторов и прочих нежелательных граждан проверяли кустарными методами.

"Обращали внимание на татуировки, смотрели фото и видео на мобильном телефоне пассажира. Если фотографии или видеоматериалы указывали на то, что гражданин имеет отношение к боевикам или к разжиганию конфликта, его не пускали в Украину. Теперь нашу работу сможет облегчить система предварительной регистрации", — рассказали нам пограничники.

По их словам, кроме фото- и видеоматериалов, пограничники обращали внимание и на то, какую литературу с собой вез пассажир.

"Например, если она касалась деятельности самопровозглашенных "республик", то такой гражданин также попадал в поле зрения правоохранителей", — рассказали нам пограничники.

Стражи границы признают, что новая система несколько увеличит время прохождения пограничного контроля, но незначительно.