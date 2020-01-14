Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem

По данным доктора медицинских наук, профессора Тайяра Сарыоглу из клиники Acıbadem Bakırköy, ежегодно во всем мире рождается более 1 миллиона младенцев с врожденным пороком сердца

23 ноября международная сеть клиник Acıbadem организовала однодневное мероприятие в клинике Acıbadem Altunizade в Стамбуле, которое было посвящено теме "Транспозиция магистральных артерий: от рождения до взрослой жизни". Этот симпозиум собрал специалистов из таких областей, как детская кардиология и кардиохирургия, где они поделились идеями и видениями, знаниями и опытом, а также имели возможность построить профессиональные отношения, представляющие большую ценность.

Посредством презентаций, интерактивных заседаний и дискуссий в группах лекторы из Египта, Бахрейна и Acıbadem рассказали обо всех ключевых аспектах транспозиции магистральных артерий, включая пренатальную диагностику, лечение новорожденных, варианты хирургического вмешательства, связанные с этим аномалии, повторные операции и результаты.

Педиатрическая группа Acıbadem по терапии сердца объединяет опытных специалистов в областях детской сердечно-сосудистой хирургии, детской сердечно-сосудистой анестезии и ОИТ, детской кардиологии, визуализации сердца (МРТ / КТ) и неонатологии. За 30 лет показатель успешности операций составляет более 95% среди 15 000 пациентов. Почти 5000 пациентов из Ирака, Ливии, Египта, Алжира, Балканских стран, Румынии, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Центр обслуживания международных пациентов был спроектирован как универсальный сервисный центр и готов поддерживать каждого, начиная с первого обращения до возвращения в свою родную страну. Исключительный уход за пациентами здесь основан на тщательном и постоянном внимании как к клиническому качеству, так и к безопасности. После операции дети поступают в отделение интенсивной терапии, оснащенное инновационными системами, которые облегчают хирургам, медсестрам и другим специалистам наблюдение и уход за пациентом.

Гостям симпозиума провели экскурсию по клинике Acıbadem Altunizade, предоставляющую медицинские услуги на площади, которая охватывает 98 000 кв.м со стационарной вместимостью 350 коек, и отделением интенсивной терапии вместимостью 75 коек. На территории клиники Acıbadem Altunizade, с ее медицинскими технологиями, технической инфраструктурой, опытными медицинскими специалистами и их междисциплинарным подходом, также расположены несколько специализированных учреждений, начиная от центров нейрохирургии и заканчивая центрами клеточного лечения и роботизированной хирургии.

"Ежегодно более 600 пациентов из разных уголков мира, с врожденными заболеваниями сердца, выбирают Acıbadem Healthcare Group, чтобы пройти лечение и наконец избавиться от этой проблемы. В Acıbadem Healthcare Group используют современные технологии диагностики и лечения для всего спектра сердечных заболеваний. В детском кардиологическом центре Acıbadem, который является центром № 1 в Турции, все виды педиатрических операций на сердце выполняются известными и признанными на национальном и международном уровне кардиохирургами с использованием самых передовых технологий в мире. Более чем 90% детей с диагнозом врожденный порок сердца имеют шанс снова стать здоровыми, но это требует использования передовых технологий и специализации. Треть новорожденных с ишемической болезнью сердца (ИБС) нуждаются в хирургическом вмешательстве и лечении в первые дни жизни (первые 30 дней)", – говорит доктор медицинских наук, профессор Тайяр Сарыоглу, сердечно-сосудистая хирургия, Acıbadem Bakırköy.

Представительство ACIBADEM расположено по адресу: Киев, ул.Бульварно-Кудрявская, 14, офис 1,.

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