Как избежать агрессии во время карантина

Психолог дал советы, чем лучше заняться дома, чтобы не появлялось раздражение

Напряжение и стресс, иногда появляющиеся во время карантина, приводят, в частности, к росту случаев домашнего насилия.

Журналисты "Ранку з Україною" разбирались, как держать себя в руках и что делать, если вы стали свидетелем или жертвой агрессии.

У Людмилы Новиковой спокойный характер. Конфликтов женщина всегда старается избегать, но и неуважения к себе не терпит. Однако во время карантина она неожиданно стала жертвой агрессии, когда сделала замечание пожилой женщине в магазине. Та перебирала овощи руками без перчаток.

"Я взяла перчатки, дала ей, попросила: "Вот, наденьте". Она сначала очень агрессивно на меня крикнула: "Кто ты здесь такая? Что ты здесь вот указываешь. Я в маске, я пришла, я что хочу, то и делаю", и чуть ли не в лицо мне эти перчатки швырнула", – рассказывает киевлянка Людмила Новикова.

Позже охрана объяснила пожилой женщине правила поведения в магазине, но настроение у нашей героини безнадежно испортилось.

"Меня даже вот так вот стало колотить, я стала нервничать. Господи, думаю, да чего я влезла?" – говорит Людмила.

И это не единичный случай проявления агрессии в условиях карантина. Украинцы все чаще теряют над собой контроль в общественных местах и ​​проявляют неоправданную агрессию. На днях в Полтаве мужчина бросил монеты продавщице в лицо, потому что был недоволен, что сдачу ему дали мелочью. Позже мужчина извинился за свой поступок. Такие случаи свидетельствуют, что украинцам стало трудно сдерживать эмоции.

"В кризисные периоды развития общества агрессия возрастает", – объясняет психолог Даниил Протас. В тренде Наступает "Время Голованова": на канале "Украина 24" – премьера нового социально-политического проекта

По мнению поведенческого психолога, из-за особенностей ментальности украинцам очень трудно смириться с ограничениями и сдержать собственную агрессию. В этом виноват адреналин. Но выход есть.

"Агрессия будет усиливаться у тех, кто проводит карантин на диване. Карантин надо проводить, исключительно перемежая его со спортом", – объясняет Даниил Протас.

В конфликтных ситуациях наш эксперт советует спокойно говорить с агрессором. Если не помогает – искать поддержки окружающих.

"Вот скажи ему: "Мы сейчас можем поубивать друг друга, загреметь и получить срок, либо мы сегодня можем встретить вечер в кругу своей семьи", – советует Даниил Протас.

Агрессору угрожает наказание, во многих случаях – до трех лет лишения свободы.

"Статья 153 УК об админнарушении предусматривает для таких злоумышленников до 15 суток ареста. Однако, если это будет признано правоохранителями в ходе расследования как явное неуважение к общественному порядку, унижение людей, наказание может быть до трех лет ограничения свободы", – объясняет адвокат Иван Либерман.

Поэтому в кризисные периоды особенно важно делать все для того, чтобы снизить градус агрессии. Для этого на время карантина эксперты советуют: отказаться от алкоголя, уменьшить употребление кофеина, заниматься физическими упражнениями дома, с пользой проводить досуг и повышать профессиональный уровень онлайн.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о четырех способах нейтрализации агрессивных людей.

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