Как избежать травм при гололеде: советы экспертов

На скользкой дороге реже падает тот, кто не спешит, идти надо короткими шагами, не задирая носки вверх

Из-за гололеда в Украине резко выросло количество травм среди населения: переломы, ушибы и надрывы связь.

Эксперты утверждают, что избежать травм при падении реально, если правильно упасть.

Игорь – профессионал в безопасных падениях. Он – тренер по хоккею. Рассказвает и показывает, как в гололед не стать пациентом травматолога.

Надо подбородок к груди, руки вдоль тела и ноги согнуты, группируйтесь и сгибайте ноги. Тело следует расслабить, руки, ладони и локти под себя не подставлять. Важно падать на задницу и только на одну сторону. Ни в коем случае не падать на бок.

Уметь падать мало говорят профессиональные спортсмены, важно знать как правильно ходить, чтобы не поскользнуться.

На скользкой дороге реже падает тот, кто не спешит. Идти надо короткими шагами, не задирая носки вверх. Движения делаются вперед как на лыжах. Тогда вы никогда не упадете.

Если советов как вести себя на скользких дорогах мало, в магазинах предлагают вот такие ледоступы. Надел на ноги и гололеда можно не бояться.

Ранее мы писали, что киевляне из-за гололеда массово обращаются к травматологам.

Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации дали советы водителям и пешеходам, как избежать аварий и травм при гололеде. Киевлян власти призвали быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендовали придерживаться советов – не перебегать дорогу, обходить крышки люков, не держать руки в карманах.