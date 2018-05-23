Как изменились правила контроля и качества пищевых продуктов

Не так давно, а именно 4 апреля в силу вступила основная часть закона, который усиливает контроль в сфере пищевой продукции. Закон был принят Верховной Радой еще в мае 2017 года, а президент подписал документ в июне 2017 года.

В Госпотребслужбе отмечают, что речь идет о новой системе контроля качества и безопасности пищевых продуктов, когда государство перестает диктовать предприятиям, что и как делать, а только контролирует, чтобы выпускаемая продукция была безопасной для человека.

Плюс этого закона в том, что теперь появилась возможность проверять представителей бизнеса без уведомления собственников за 10 дней до проверки. Также контроль станет риск-ориентированным и будет проводиться с той периодичностью, которой будет достаточно для повышения безопасности продуктов. Если предприятие отнесут к высокой степени риска, проверки там будут проводиться раз в квартал. В правительстве уверены, что это позволить сделать украинский рынок более безопасным и минимизирует риски покупки товара ненадлежащего качества.

Максим Несмиянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины, пояснил в комментарии сайту "Сегодня", что хотя полномочий у службы и стало больше, результаты проверок в большинстве случаев могут оказаться неутешительными.

"Допустим, вы отравились кусочком мяса. Вы приходите в защиту прав потребителей, согласно новому закону от 4 апреля у них полномочий больше и предупреждать о проверках не нужно, для проверки еды разрешение получать не нужно. Допустим, они выходят на проверку в тот же супермаркет, вы предоставили всю информацию, дали им мясо с червями, указали чек, партию, наименование. Они приходят через неделю и ищут конкретно эту партию мяса. А партия мяса расходится в течении суток, максимум – двух. И после они напишут, что по вашей жалобе ничего не было обнаружено", – говорит Несмиянов.

Ранее в Госпотребслужбе нам сообщили, что согласно предыдущим нормам, они должны предупреждать субъект хозяйствования не позже, чем за 10 дней до проверки, в результате чего товары, которые не соответствуют требованиям законодательства, попросту снимаются продавцами с реализации на время проверок.

Более подробно о том, какие товары чаще всего продаются в магазинах просроченными, читайте в материале сайта "Сегодня": Просроченные товары и подделки: что продают украинцам