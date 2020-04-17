Как карантин повлиял на отношения украинцев – результаты исследования

Психологи утверждают, что вынужденная изоляция не может не повлиять на отношения между запертыми в одном помещении людьми. Хорошо или плохо – зависит от самих отношений и людей, состоящих в них. Украинцы с честью выходят из трудных ситуаций. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Градус".

15% опрошенных говорят, что их отношения из-за увеличения проведенного времени вместе, укрепились. Для подавляющего большинства ничего не изменилось. А у 12% украинцев отношения ухудшились. Опрошенные украинцы хоть и считают коронавирус угрозой, однако переживают, что он больше повлияет на жителей страны в целом и экономику, чем лично на каждого отдельного человека. И за родных переживают больше, чем за себя.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на канале "Украина".

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