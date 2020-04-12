Как коронавирус влияет на освоение космоса: интервью с украинцем, собравшимся на Марс

Сергей Якимов три года назад попал в сотню претендентов на колонизацию красной планеты в рамках программы Mars One. Позже проект стал на паузу, а Сергей решил получить американское гражданство и принять участие в проектах космической программы NASA. Сегодня он живет в Лос-Анджелесе, а от мечты его отделяют всего два года. В День космонавтики сайт "Сегодня" общался с Сергеем о необходимости новой "космической гонки", самоизоляции в космосе и на карантине.

- Два года назад у вас были планы получить американское гражданство, а вместе с ним – возможность работать в государственных космических проектах США. Все так же приближаетесь к поставленной цели?

- На данный момент продолжаю работать инженером в космической индустрии, продолжаю работать, расти, от гражданства меня отделяют еще два года, и без гражданства пока ни в каких программах отбора астронавтов принимать участие не могу. Поэтому пока работаю в негосударственных структурах.

- В связи с карантином многие переживают, находясь в самоизоляции. Изолированное пространство для многих оказалось тем еще испытанием. Несколько лет назад, участвуя в отборе добровольцев для полета на Марс, Вы сознательно готовились к намного более "серьезной" изоляции – космической. Как вы переживаете текущую вынужденную изоляцию?

- Находиться в закрытом помещении оказалось не так легко, нужно придумывать, чем заниматься, чтобы не сойти с ума. Приходится составлять график на целый день и следовать ему, потому что если просто лежать и смотреть сериалы, можно сойти с ума. У меня совет для людей, которые находятся в самоизоляции: найти, чем заняться – хобби, онлайн-курсы, прочитать книги с полки.

- Вам помог опыт, который вы получили во время подготовки к программе Mars One?

- Да, все, к чему я себя готовил, пригодилось. Я каждый день придумываю, чем заняться: у меня список дел, я расписал по времени, что и когда нужно делать, чтобы "держаться в строю".

- Еще год назад все говорили, о том, как активно будет развиваться "Частный космос". Сейчас ожидают, что грядущий кризис серьезно ударит по бизнесу. Как думаете, повлияет ли это на космические исследования?

Реклама

- Я думаю, что на основные цели, которые стоят перед космическими агентствами, пандемия не повлияет, возможно будут некоторые задержки. Многие подрядчики, субподрядчики были вынуждены остановить свой бизнес, так как в условиях карантина заказов на всех не хватает. Так случилось с британским проектом глобальных спутников интернета One Web. Пандемия его остановила, потому что завод, на котором они собирают спутники во Флориде, закрылся на три месяца. И все подрядчики, которые поставляют комплектующие, на три месяца остались без работы.

Цели остались те же самые, потому что у больших компаний есть деньги для того, чтобы поддерживать себя в строю во время пандемии, а маленькие компании рискуют закрыться во время пандемии.

Читайте также: Как космос повлияет на технологии в ближайшем десятилетии: интервью с организатором "Космических шотов"

- Какая в целом в Лос-Анджелесе сейчас ситуация?

- Карантин ощущается. На улице очень мало людей, мало машин. Ситуация с трафиком стала лучше, пробок нет, люди ездят только по рабочим делам. Космический бизнес работает, продаются продукты питания, медицинские препараты. Рестораны закрыты, работают только на доставку. Парки, пляжи закрыты, но по улицам никто гулять не запрещает.

Люди относятся к этому 50/50. Часть людей сидит дома, часть считает, что если они выйдут на улицу – ничего не изменится. С начала карантина было много людей на пляжах, в парках, и после этого правительство штата все закрыло.

/ Фото: Reuters Реклама

- После смерти Стивена Хокинга СМИ цитировали его прогноз: "Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос". Сейчас, когда все чаще говорят о глобальном потеплении, вирусе, эту фразу вспоминают снова.

- Я считаю, человечество нуждается в космической гонке не только потому, что Земля относительно скоро станет непригодной для жизни, но и потому, что космическая гонка – показатель развития. Она дает возможность развивать новые технологии и воплощать их в жизнь не только для космических исследований, но и использовать их на земле. Но как бы ни хотелось покорять другие планеты, не стоить скидывать со счетов планету, на которой мы находимся сейчас. Нужно искать пути сохранить ее для наших детей и внуков. Если сейчас мы будем работать только над тем, чтобы улететь в космос, и не будем задумываться о месте, в котором мы живем, о том, как сделать его лучше, то для наших внуков оно уже не будет пригодным для жизни. Я думаю, что нужно исследовать и колонизировать космос и параллельно работать над тем, чтобы сохранить Землю.

- Буквально на днях NASA обнародовало планы по освоению Луны. После отправки на земной спутник американских астронавтов. Луна станет плацдармом для подготовки экспедиций на Марс. Можно ли ожидать скорого начала второй "лунной гонки"?

- Если это и гонка, то "холодная гонка". Сейчас явных конкурентов, которые находятся на уровне пяти лет полета от Луны, у NASA нет. Возможно, если у NASA будет много задержек, и Китай усилит свои стремления, то они приблизятся к тому, чтобы одновременно с NASA высадиться на Луну. Но явной гонки, как в начале "космической эры", не предвидится. Будет борьба за то, чтобы остаться там в будущем. Если сейчас не вложиться в постройку лунной базы, то через 20-30 лет, возможно, это уже не будет интересно налогоплательщикам, а желающим полететь на Луну или отправить свое оборудование туда будет проще заплатить конкурентам, которые там окажутся первыми, – условным китайцам.

Вторая причина в том, что космическая программа – показатель сильной экономики страны. Если NASA летит на Луну, то оно не просто летит, а берет с собой подрядчиков, которые для нее делают ракеты, зонды, посадочные модули, скафандры. Сама программа Artemis, которую ведет NASA, подразумевает задействование большого количества коммерческих космических кораблей и посадочных модулей, которые будут задействованы в доставке грузов на поверхность. Летя на Луну, они вкладываются в экономику, помогают развиваться другим предприятиям.

- Увеличение "социальной дистанции" между людьми и государствами из-за коронавируса отдалит нас от космоса, или наоборот – подтолкнет государства к новой "гонке вооружений"?

- Я не эксперт в гонке вооружений, но, я думаю, что от космоса нас это точно не отдалит. Я думаю, что основные игроки в сфере покорения космического пространства ими и останутся. Кто-то отстанет, кто-то уйдет вперед, а влияние пандемии на этот процесс – просто внешний фактор.

Напомним, в октябре 2019 года в открытый космос впервые вышли женщины без сопровождения мужчин:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама