Как космос повлияет на технологии в ближайшем десятилетии: интервью с организатором "Космических шотов"

Каждый год в годовщину первого полета человека в космос в мире отмечают День космонавтики. В этом году почувствовать себя космонавтом во враждебном космическом пространстве сможет каждый – самоизоляция уже месяц заставляет украинцев смотреть на мир из своих квартир через окошки-иллюминаторы. Мероприятия также ушли в онлайн.

12 апреля во время "Космических шотов онлайн" представители Государственного космического агентства и Национального антарктического научного центра обсудят важные вопросы о проблемах космоса. Сайт "Сегодня" пообщался с организатором "Космических шотов", координатором организации Noosphere Натальей Боротканич о том, как будут влиять кризисы на исследование космоса, и как космос повлияет на нашу жизнь.

- В чем особенность мероприятия "Космические шоты онлайн"? Как возникла идея такого формата? Какие были сложности перед реализацией?

- "Космические шоты" – это встречи, которые мы проводим в рамках научно-популярного журнала The Universe Space Tech. Наш журнал – это единственное в Украине печатное научно-популярное издание про космос и астрономию. Для наших читателей мы проводим встречи онлайн, на которых обсуждаем актуальные вопросы в мире космоса. На время карантина мы перешли в режим онлайн. В слове "шоты" заложен формат наших встреч – это несколько коротких лекций, вопросы-ответы. В День космонавтики гостями космических шотов будет глава Государственного космического агентства Владимир Усов и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Планируем обсудить актуальные вопросы финансирования этих отраслей в условиях надвигающегося финансового кризиса. Зачем мы исследуем космос и Антарктиду? Это вопрос государственного престижа или все же мы рассчитываем на дивиденды, пусть и в отдаленной перспективе?

В этих отраслях Украина занимает видное место в мире. Если говорить о странах, которые способны создать спутник и вывести его на орбиту, используя собственную ракету-носитель, то таких в мире меньше двух десятков. Научные станции в Антарктиде имеют лишь 30 стран. Украина входит в оба перечня. Это очень важно для имиджа нашей страны. Не сложно догадаться, что остальные участники этих "клубов" – это страны-мировые экономические лидеры.

В то же время, и космос, и Антарктида сегодня активно коммерциализируются. Например, в Антарктиде развивается туризм. Время, когда основным инвестором космоса было государство, давно прошло. На этом рынке, как и в любой другой индустрии, работают частные компании, а вся их деятельность измеряется доходом. NASA сейчас сосредоточилось на научной части в исследовании космоса, а все направления, которые монетизируются, отдает частникам и заказывает у них услуги по конкурентной цене. Я бы привела пример программы космического агентства США "космическое такси" – доставка грузов и экипажа на орбиту. NASA платит компаниям фиксированную цену за стоимость доставки, все остальные заказы компании должны найти сами. Скорее всего в ближайшее время мы станем свидетелями бума космического туризма как на околоземную орбиту, так и окололунную.

К сожалению, Украина отстает от США в вопросе коммерциализации космоса как минимум на 20 лет. В США вопрос конкуренции и экономической эффективности космической деятельности начали активно обсуждать еще в середине 90-х, а в нулевых уже были зарегистрированы такие компании как Space X, Blue Origine. В Украине лишь два месяца назад, в феврале, вступил в силу закон, который разрешает частным компаниям заниматься ракетостроением. До этого момента у нас был единственный производитель ракет-носителей – государственное предприятие "Южный машиностроительный завод" и полная монополия государства. В условиях рынковой экономики такая схема не работает: отсутствие конкуренции не стимулирует производителя снижать цены и ускорять реализацию. Недавно глава космического агентства Владимир Усов на своей странице в Facebook опубликовал данные предварительного аудита отрасли: самые амбициозные космические проекты, такие как спутник связи "Лыбидь", космодром Алкантара в Бразилии, оставили страну с долгами и убытками в размере 1 миллиарда долларов.

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- На сайте организации указано, что миссия Noosphere – объединить ученых и исследователей для продвижения науки и технологий в бизнес-среде в глобальном масштабе. Как это реализуется на практике? Что вы могли бы рассказать о сегодняшнем научном и промышленном потенциале Украины в космической сфере?

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- Noosphere – это не только организация, это целая экосистема, которую выстраивает ее основатель, бизнесмен и филантроп Макс Поляков. Система начинается с образовательной составляющей: кадры наше все. При семи вузах Украины функционируют инжиниринговые школы Noosphere, цель которых – "заразить" студентов идеями космоса и в перспективе предложить им рабочие места в украинских компаниях, которые входят в группу проектов Noosphere.

В космической сфере Макс Поляков выстраивает вертикаль, я бы сказала, создает космическую систему полного цикла с собственными ракетами, спутниками и анализом данных – как продукт для конечного пользователя. Это позволит Noosphere не зависеть от конкурентов, снизить финансовые затраты, а также придаст маневренность в вопросе коммерциализации космического бизнеса. Каждое звено этой системы может и должно работать самостоятельно, а в случае новых вызовов, компания сможет их быстро решить, интегрируя передовой опыт команд из разных сегментов.

В группу проектов Noosphere входят: американская ракетная компания Firefly Aerospace с научным центром в Днепре; компания, предоставляющая анализ спутниковых данных EOS; производитель спутников EOSSAT; компания по разработке электрореактивных двигателей SETS и др.

- После эпидемии коронавируса ожидают мировой экономический кризис. Как, на ваш взгляд, он скажется на предприятиях космической сферы?

- Космическая отрасль не оторвана от мировой экономики, поэтому кризис не может обойти ее стороной. Уже сейчас видно, какие компании пострадают больше всех – те, которые зависят от инвестора. Инвестор, будь-то в лице государства, или частный, теперь будет как никогда осторожным.

С начала коронакризиса о финансовых проблемах и роспуске сотрудников объявили две американские космические компании – OneWeb и Bigelow Aerospace. Первые – это компания-создатель широкополосного Интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. Несмотря на то, что компания уже вывела на орбиту 74 спутника из 600 запланированных, 27 марта она подала заявление о банкротстве. Компания заявила, что им отказала в финансовой помощи группа SoftBank Group Corp, которая поддерживала деятельность OneWeb.

В похожей ситуации оказался и разработчик космических отелей – Bigelow Aerospace. Вряд ли проблемы будут у подрядчиков NASA: рынок космоса в США попадает под определение стратегического направления на уровне государственной политики. А вот государственные выплаты на космос других стран могут быть пересмотрены.

- Сейчас часто говорят о "Лунной гонке 2.0". В то же время у Украины остались разработки советской лунной программы. Как украинские компании смогут использовать этот потенциал с пользой?

- СССР, параллельно с США, разрабатывал программу высадки человека на Луну. Советский лунный корабль, как и "Аполлон", состоял из основного блока (он оставался на орбите Луны), и модуля, который осуществлял посадку на поверхность нашего спутника. Советский спускаемый аппарат с рабочим название "Блок Е" разработали в Днепре, на госпредприятии КБ Южное. Насколько именно эта технология востребована сейчас, сложно судить.

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Бесспорно, что в ближайшие годы космическим трендом будет освоение Луны и Украине стоит найти свое место в этой гонке. Наивно полагать, что украинские предприятия пригласят в качестве подрядчика. США уже активно подписывают контракты на предоставление услуг по доставке грузов и астронавтов к Луне, строительству лунной и окололунной базы. И все подрядчики – американские компании.

Firefly (входит в группу Noosphere) отобрана NASA в числе компаний, с которыми будут заключены контракты по доставке научного оборудования на поверхность Луны. С этой целью компания разрабатывает орбитальный транспортный корабль (Orbital Transfer Vehicle, OTV) и посадочный модуль Genesis.

Также лунная программа развивается в Европейском космическом агентстве и, по моему мнению, Украина должна сосредоточить свои усилия именно на сотрудничестве с Европой. Но такая кооперация невозможна без финансового участия каждой из сторон. Под силу ли это экономике нашей страны, мне судить сложно.

- Космические технологии часто применяются для решения повседневных задач. Когда-то космическая промышленность подарила людям обувь на липучках, сейчас космические технологии применяются в сельском хозяйстве – спутниковый мониторинг позволяет измерять площади и границы полей. Какие технологии будут развиваться в ближайшее время и как они облегчат жизнь людям? Возможно, мониторинг лесных пожаров, незаконной вырубки, и т.д.?

- Я бы разделила космические технологии на два направления: прямого назначения и побочный продукт деятельности. Липучки – это пример побочного продукта. На самом деле их изобретении не имеет ничего общего с космосом, это распространенный миф. Липучки были запатентованы в 1955 году в Швейцарии, а вот популярность и широкое применение они получили после миссии Аполлон. Во время полета к Луне астронавты закрепляли все предметы в корабле, используя липучки.

А вот инфракрасный термометр, который сейчас как никогда важен, появился благодаря космическим исследованиям. Изначально технологию использовали в инфракрасном астрономическом спутнике IRAS, аппарат измерял температуру звезд и планет. И таких примеров существует множество: пена с памятью для матрасов, прозрачные брекеты для зубов, технология сублимации продуктов и многое другое.

Применение спутников в сельском хозяйстве и других отраслях – это их использование по прямому назначению. В группу проектов Noosphere входит компания EOS, которая предоставляет аналитику на основе спутниковых данных в 22 индустриях. Самым востребованным направлением является сельское хозяйство. Спутниковые технологии применяют все участники агрорынка: правительство, фермеры, страховые и кредитные компании, трейдеры. Спутник предоставляет как оперативную информацию о ситуации на поле, так и позволяет прогнозировать урожай и, соответственно, ценообразование, а также контролировать ситуацию, не выходя из офиса. Например, в ЕС спутники заменили контролеров полей. Эти люди проверяли соблюдение фермерами экологических норм, уточняли площади, культуру, а, соответственно, и размер субсидии.

В Украине EOS создал карту классификации культур, которая содержит спутниковые данные с 2016 года и постоянно обновляется. Этот проект компания выполняла по заказу Мирового банка. Карта позволяет определить площади посевов, типы культур за весь период и оценить их состояние. Более того, карта показывает различия между официальными и фактическими данными земельных участков, сопоставляя спутниковые снимки с записями Госгеокадастра. Площади культур, вычисленные по этим снимкам, можно сравнить с официальными показателями. В отдельных регионах было выявлено около 20% засеянных площадей, которые не отображались в отчетах Государственной службы статистики.

К платформе EOS подключены все мировые офисы Greenpeace. Они чаще всего используют спутниковые данные как раз для мониторинга вырубки лесов и лесных пожаров. Один из последних примеров EOS – это использование спутниковых снимков для повышения продуктивности добычи цветных металлов. Компания получила грант ЕС в рамках программы "Горизонт 2020" и совместно с консорциумом из стран ЕС создает платформу для smart-управления карьерами и шахтами. Это многокомпонентная платформа, которая должна повысить доходность предприятий на 30%. EOS в этом проекте предоставляет температурные и гравиметрические карты, мониторит хвосты и отстойники переработанной руды, предоставляет аналитическую информацию по экологической ситуации. В качестве тестовых площадок выбрана добыча золота, серебра, марганца и никеля.

Если говорить о технологиях ближайшего десятилетия, то космос повлияет на ряд отраслей вне аэрокосмической деятельности – в первую очередь это IT, телекоммуникации и кибербезопасность. В среднесрочной перспективе будет развиваться космический туризм, горнодобывающее оборудование отправят на астероиды, а посылки, которые сегодня доставляют самолеты и грузовики, вполне возможно – будут прилетать на ракетах.

А вот смогут ли курьеры вместе с посылкой доставить вам коронавирус – смотрите в сюжете:

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