Как крылатая ракета "Нептун" поражает цель в море: уникальное видео

На днях в Украине испытывали ракетный комплекс "Нептун" в Одесской области. А теперь появилось видео не только запуска ракеты, но и как она поражает морскую цель на расстоянии в 100 километров. Это была проверка режимов работы новой радиолокационной головки самонаведения.

Об этом пишет Defense Express.

В ходе очередных испытаний крылатых ракет Р-360 подтверждены возможности новой системы вооружений по поиску и уничтожению определенных морских целей. В качестве мишени в акватории полигона Алибей был использован лихтер в 38 м длиной и шириной в 11 м. Этот лихтер был установлен на расстоянии около 100 км от побережья. На барже была размещена конструкция, чтобы определить попадание ракеты в цель. Проходила проверка режимов работы новой радиолокационной головки самонаведения.

"Мы провели стрельбы первыми тремя изделиями, предназначенными для поражения цели. Стреляли на дистанцию около ста километров. Мы получили положительные результаты попадания", – заявил сразу в день испытаний "Нептуна" генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев.

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Ракета после старта с пусковой установки "Нептуна" вышла запрограммированным сложным маршрутом по контрольным точкам в район размещения морской цели. Полет по маршруту происходил путем объединения данных от всех составляющих системы управления ракетой, а именно: инерциальной системы наведения, глобальной системы спутникового позиционирования, а также радиовысотомера.

На конечной траектории полета ракета шла на минимальной высоте. В условиях боя это существенно усложняет противнику, как выявление противокорабельных ракет, так и их уничтожение.

В условиях закрытого Черного или Азовского морей для решения задач обороны побережья можно считать достаточной дальность ракетного вооружения в 120-150 км. Однако, комплекс "Нептун" имеет подтвержденную вдвое большую дальность. При мощной боевой части ракеты и малой маршевой высоте полета это мощное оружие оперативно-тактического уровня.

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники. Читайте подробней о характеристиках ракетного комплекса.

Видео: defence-ua.com

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