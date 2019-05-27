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Как купить биткоин в Украине?

PR
27 мая, 13:00

Рассмотрим три самых популярных варианта покупки криптовалюты

С каждым годом к все большему проценту людей приходит осознание, что криптовалюты – довольно интересный инструмент с точки зрения торговли и инвестиций.
Если говорить о жителях Украины, то чаще всего они покупают биткоин или любые альткоины за гривну – национальную валюту.

Рассмотрим три самых популярных варианта покупки криптовалюты.

Первый - купить биткоин у сервиса по обмену криптовалют в Украине. Это один из наиболее простых вариантов для людей, которые не сильно вникают в суть техпроцессов, но хотят инвестировать. Либо хотят быстро провести сделку без лишних операций. Но здесь нужно сразу оговориться, что сервисов великое множество – а надежных десятки. В этом вопросе мы можем порекомендовать Cashout.biz. Надежный обменник с красивым и комфортным офисом на Подоле. В течение 10-20 минут команда профессионалов поможет купить или продать криптовалюту  в Киеве за гривны или доллары. А также – получить информацию и рекомендации по безопасному хранению купленных монет. Если же вы территориально не в столице – можно осуществить покупку или продажу криптовалюты онлайн с помощью карт украинских банков.

Второй вариант – покупка криптовалюты на биржах. Рекомендуем работать только с известными и стабильными биржами. Хотя, как показывает практика, даже их умудряются взломать толковые хакеры. Поэтому, если вы покупаете криптовалюту на долгий срок – не держите все на биржах, лучше выводите на холодные кошельки. В Украине, судя по статистике, популярностью пользуются такие биржи как Binance, Poloniex, Bittrex.

На биржах разные методы пополнения баланса и в это надо вникнуть. После того, как деньги поступят на счет, можно создавать ордер на покупку криптовалюты. После исполнения ордера желаемая криптовалюта появится на вашем внутрибиржевом кошельке, с которого уже можно перевести ее на холодный кошелек или на другую биржу. Рекомендуем перед покупкой обратить внимание на комиссию на вывод – на некоторые монеты она может потом неприятно удивить.

Третий вариант – это криптоматы. Пока они есть только в Киеве и Одессе (обещают поставить еще и в Харькове), кроме того они принимают к оплате только банкноты номиналом 100 и 500 грн и не дают сдачи. Курс может существенно отличаться от топовых бирж – обращайте на это внимание до совершения обмена. 

Но, учитывая что криптоматы пока присутствуют только в двух городах – проще и выгоднее на данный момент покупать или продавать криптовалюту через сервисы обмена. Например, Cashout.biz, на данный момент они производят обмен по курсу криптобиржи binance, надежно и в короткие сроки.

Независимо от того, какой метод покупки криптовалюты вы для себя выбрали предпочтительным – всегда помните о безопасности хранения купленных монет. Никогда не сообщайте посторонним людям номера своих кошельков, не озвучивайте количество криптовалюты в вашем владении. Это может быть небезопасно как для вашего благосостояния, так и для здоровья, и даже жизни. Берегите себя и свои активы!

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Тег криптовалюта, биткоины , криптоматы

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