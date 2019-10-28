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Как купить медицинскую продукцию в роботизированной аптеке и заплатить до 25% меньше?

28 октября, 12:52

Актуально

Скидки охватывают товары, которые пригодятся и дома, и на работе

Витамины поддерживают иммунитет в переходный период. Противовирусные средства помогают оставаться в строю, когда все вокруг чихают и кашляют. Нам это известно, но мы откладываем поход в аптеку до последнего момента. Кажется, что здоровье никуда не денется, а пока нужно разобраться с поручениями шефа, вовремя забрать ребенка из детского сада или школы, заняться домашними делами. И если подкрадывается простуда, мы к встрече с ней не готовы. Но можно действовать иначе – на опережение.

Если успеете приобрести противовирусные средства, витамины, детское питание, медицинские изделия с 1 октября по 30 ноября 2019 года включительно, заплатите на кассе до 25% меньше. Это потому, что в роботизированных аптеках "Аптека Копейка", "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодия" действует акция "Крути колеса від цінового стресу"*. Соберите мини-аптечку, которая будет с вами на работе. Пополните домашний запас лекарственных средств и диетических добавок. Соберитесь в дальнюю поездку, даже если она предстоит нескоро.

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Если не хотите разбираться в размерах скидок и группах аптечных товаров, эту информацию можно спросить у провизора. Он сообщит, на чем и сколько вы сэкономите, пока действует акция. Напоминаем, скидочный сезон длится всего 2 месяца. Покупайте товары по акции "Крути колеса від цінового стресу" с 01 октября по 30 ноября 2019 года. Скидки охватывают товары, которые пригодятся дома и на работе.

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Роботизированные аптеки под брендами "Аптека Копейка", "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодия" знают, что вы можете прийти за покупками в перерывах между делами или искать срочное решение на случай внезапного ухудшения самочувствия. Поэтому там быстрое обслуживание – робот PharmBot находит нужный товар за 7 секунд.

Приходите в роботизированную аптеку до 30 ноября и платите за покупки до 25% меньше. Акция действует на территории всей Украины.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также о проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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