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Как мотивировать детей учиться онлайн

6 апреля, 21:22

Сергей Пономаренко

Психологи дали ряд советов, как лучше говорить с детьми

Сегодня для учащихся 5-11 классов во всей стране стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки детям показывали на украинских телеканалах. В частности, телеканал "Индиго" стал показывать уроки для восьмиклассников. Кроме этого, после начала общенационального карантина школьники временно учатся с помощью интернета. Журналисты "Ранку з Україною" расспросили экспертов, как мотивировать детей учиться онлайн.

Как помочь детям адаптироваться к занятиям без школы? Рецепт знает мама 11-летней Маши. Оксана Дорофеева говорит, что действовать надо с помощью поощрения и вознаграждения. Метод, хоть и старый, но – работает, уверена Оксана.

"За выполнение сложных заданий всячески ребенка нужно поощрять. Больше награждайте за то, что он делает – конфетка, в ноутбуке разрешить посидеть дольше", – объясняет психолог Оксана Дорофеева.

Второй совет: надо объяснить детям, зачем они это делают.

"Важно ребенку объяснить как те или иные предметы будут ему важны в дальнейшем", – говорит психолог.

А вот мама большого дома семейного типа Екатерина Тетерятникова считает, что детям проще жить по расписанию.

"Должен быть план дня: проснулись, позавтракали, и приступаем к каким-то урокам", – объясняете мама дома семейного типа Екатерина Тетерятникова.

Также, говорит Екатерина, работает старый, как мир, способ.

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"Неотъемлемой частью в обучении детей является похвала, и это очень важно", – считает Екатерина.

А вот отец большой семьи, Константин, использует универсальный для всех возрастов метод.

"Вчера мы проходили 43-ий параграф истории в 6 классе, и там – о войнах римской империи. И мы вчера пытались импровизировать битву. Собрал кубики, домино, и показал – как проходило сражение между армиями", – говорит Константин Тетерятников.

Детский психолог Оксана Павленко абсолютно поддерживает родителей.

"Если вы сможете придумать какие то игровые формы работы, конечно, такие формы работы будут привлекать ребенка. А когда ребенок что-то сделал, и вы искренне им восхищаетесь, от такой похвалы не откажется никто", – подчеркивает психолог Оксана Павленко.

А вот материальное вознаграждение психолог не поддерживает.

"Тогда ваш ребенок перестает учиться для себя, тогда он учится для вас и получает за это награду", – говорит Оксана.

Ранее "Сегодня" рассказывали, когда в украинских школах в этом году будет последний звонок и ВНО.

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школа карантин учеба онлайн

Источник: Сегодня

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