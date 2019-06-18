Как мотопехотная бригада ВСУ водную преграду штурмовала, опубликованы фото

Под Николаевом прошли учения оперативного командования "Юг"

Фото: Facebook Оперативное командование "Юг".

В рамках подготовки к бригадным тактическим учениям на военном полигоне под Николаевом военнослужащие отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Юг" преодолевали водную преграду.

Об этом пресс-центр ОК "Юг" сообщает на своей странице в Facebook.

По замыслу учений, занятия решено было провести с мерами по преодоления водной стихии не по привычному сценарию, а с отработкой реальных действий по оказанию помощи при возникновении нештатных ситуаций на воде и эвакуационных мероприятий и т.п..











Так, после успешного преодоления водной преграды несколькими машинами, первой же нештатной ситуацией стал "отказ" двигателя на БРДМ-2 посреди водоема. На помощь якобы пострадавшему экипажу БРДМ-2 спасатели и медицинский персонал аварийно-спасательной службы на ПТС-2 сразу же двинулись на помощь и с помощью буксирного троса причалили с "пострадавшим" экипажем к своему берегу.

Вторая мнимая неожиданность – одна из БМП-1 мотопехотного батальона "села" на илистый грунт водоема и самостоятельно не способна была выбраться на противоположный берег. На помощь в преодолении обрывистого берега водной преграды пришла тяжелая БРЭМ-2.









































При подведении итогов, замкомбрига подполковник Дмитрий Герасименко отметил, что подобные занятия – на пользу военнослужащим. Ведь нештатных ситуаций во время преодоления водной преграды случается немало, техника не всегда на высоте. А чтобы знать, как правильно поступить не по сценарию, и проводятся подобные занятия.

Ранее новости "Сегодня" публиковали фото учений бригады ВСУ "Холодный Яр" и писали, как бьют из БМП и выносят раненых с поля боя .

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

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